Migración, uno de los retos para el T-MEC

La secretaria dde Economía, Tatiana Clouthier, afirmó que “avanza por buen camino” la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a dos años de su vigencia este 1 de julio; sin embargo, dijo, hay retos importantes entre las naciones, entre ellos el tema migratorio, como lo demuestra lo ocurrido con la muerte de migrantes asfixiados en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, Estados Unidos, entre ellos más de 20 mexicanos.

Al respecto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que se reanudarán puntos adicionales de control de camiones en carreteras, así como equipos de ataque para detectar y detener cruces ilegales. Expuso que también se instalarán más kilómetros de alambre de púas en el Río Grande para asegurar la frontera.

Al respecto, Clouthier lamentó las acciones de Abbott, a quien responsabilizó de politizar el tema con las acciones anunciadas para controlar la migración ilegal, que tendrán efectos negativos en el intercambio del comercio bilateral.

“La decisión del gobernador de Texas de politizar el comercio con acciones que buscan restringir el comercio, cuando el comercio no tiene nada que ver con la política”, expuso la funcionaria.

Hizo un llamado a evitar caer en la tentación de aplicar medidas restrictivas y a politizar el comercio, en el marco del foro “El futuro del T-MEC. Logros, retos y prospectivas a dos años de su entrada en vigor”.

“Quieren poner el dedo donde no es. Resulta una media equivocada. Yo no lo pondría en términos del T-MEC. Me parece que el gobernador de Texas se equivoca al querer politizar un tema de una tristeza como la que acaba de pasar”, subrayó.

Por otra parte, la secretaria de Economía descartó un panel de solución de controversias con Estados Unidos en materia energética y anticipó que habrá excelentes acuerdos en este tema en el encuentro entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de EU, Joe Biden, a celebrarse el 12 de julio próximo.

“De las controversias que pudiese haber con respecto a la parte energética, la verdad es que yo espero muy buenas noticias. Acabamos de tener una reunión de trabajo muy importante, la subsecretaria Luz María de la Mora y una servidora con el Presidente de la República y parte del equipo que estará en la reunión con el presidente Biden y va haber muy buenas noticias”, estimó.

A su vez, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, resaltó que el T-MEC contribuyó a que el comercio agroalimentario entre las tres naciones alcanzara más de 135 mil mdd en 2021.

Esto ubica a la región como una de las de mayor dinamismo e intercambio comercial de productos agroalimentarios del mundo, y estimó que este comercio mantendrá su dinamismo de crecimiento.

Destacó que el acuerdo ha permitido que México se posicione como el primer proveedor de alimentos de Estados Unidos, con un valor de mercado de 37 mil 789 millones de dólares en 2021, y como el segundo proveedor de alimentos de Canadá, por 966 millones de dólares.

Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que México cumple con el T-MEC, al tiempo que avanza en el capítulo laboral y resaltó que no se han impuesto a las empresas mexicanas, ni una sola sanción, ni establecido paneles de arbitraje.