Atiende gobierno de Tlaxcala peticiones de productores del campo

La titular del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros, refrendó su compromiso de apoyar unidades agrícolas, ganaderas y acuícolas, al cumplir con la entrega de más de mil 400 cartas de autorización a productores de las diferentes regiones del estado de los diversos programas y proyectos que ejecuta la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA).

Ante cientos de beneficiarios concentrados en el municipio de Amaxac de Guerrero, la mandataria estatal sostuvo que, desde su gobierno, se han proporcionado apoyos de maquinaria, equipo, infraestructura, material vegetativo, insumos y pie de cría, con el fin contribuir al crecimiento sustentable del sector y al desarrollo de la economía de los pequeños productores rurales.

Refirió que el trabajo que se hace por medio de la SIA ha sido efectivo, ya que al 80 por ciento de las solicitudes se les ha dado respuesta positiva, lo que significa que, de cada diez, ocho se van con su carta autorizada, siendo mujeres y jóvenes los más beneficiados.

“Quiero agradecerles en lo más profundo que sigan manteniendo el campo de Tlaxcala. Sin sus manos y sin su labor, sin su trabajo, no sería posible continuar la labor, que es ancestral, y que, lamentablemente, se ha ido perdiendo. Por eso me da mucho gusto que, también, haya jóvenes, que podamos impulsar a jóvenes, a mujeres. Hoy dentro de los apoyos, el 60% ha sido encaminado a las mujeres y a jóvenes porque queremos que esto no se pierda, que tenga una visión de continuar”, expresó.

La gobernadora mencionó que, en lo que va de su administración, se han construido 630 jagüeyes, una cifra superior a la que comprometió, pues había ofrecido 500. Además, se entregó fertilizante a más de 18 mil productores con un valor de 109 millones de pesos, gracias al apoyo del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, recordó que se incrementó en 43.7 por ciento el presupuesto para el seguro agrícola, se destinaron 124 millones de pesos para impulsar proyectos productivos de 45 mil mujeres del sector agropecuario y, este año, se iniciará la construcción de la Central de Abasto en Huamantla, un espacio que le permitirá a los campesinos de la entidad ofrecer sus productos de modo directo.

Lorena Cuéllar presentó su apoyo a unidades agrícolas Especial

Cuéllar Cisneros añadió que el desarrollo de programas del campo estará encaminado a beneficiar a pequeños productores de los 60 municipios con servicios de extensionismo, innovación y capacitación para fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales, reducir la pobreza y las carencias alimentarias.

"Tlaxcala estaba en los últimos lugares en pobreza alimentaria y hoy, está en segundo lugar a nivel nacional, por haber logrado que la gente salga de la pobreza alimentaria", expresó, luego de resaltar que este tipo de programas ha funcionado bien y la mayoría de quienes reciben este apoyo ya habían sido beneficiados con otros programas.

Al respecto, el titular de la SIA, Rafael de la Peña Bernal, explicó que los esfuerzos de gestión, por parte del Gobierno del Estado, para destinar mayores recursos al campo, están cosechando resultados, pues pasar de 60 millones a 400 millones de pesos ha permitido incrementar la productividad y dotar de más equipamiento a quienes lo necesiten.

De la Peña Bernal reiteró que el compromiso con la población agropecuaria y acuícola es firme, ya que se entregarán mil 405 cartas autorización, lo que representa una cuarta parte de lo que se tiene programado, ya que aún quedan cinco entregas más de cartas de autorización, lo que permitirá darle un nuevo rostro al campo tlaxcalteca.

Reconocimiento de políticas públicas

En su oportunidad, la presidenta municipal de Amaxac de Guerrero, Nancy Cortes Vázquez, reconoció que las políticas públicas implementadas por el gobierno federal y el gobierno del estado para acompañar a las mujeres y hombres del campo en sus diferentes etapas, desde la producción primaria, hasta la industrialización y la comercialización, contribuyen a aumentar la seguridad alimentaria y el bienestar social de las comunidades rurales.

Sostuvo que, con la entrega de maquinaria, infraestructura y equipo, impulsa el arraigo de los jóvenes hacia las comunidades rurales y se promueve la capacitación e innovación de nuevas tecnologías para el desarrollo comunitario.

A nombre de los beneficiarios, Juan Ávila Rodríguez, del Programa Proyectos Integrales de Desarrollo Rural, originario de la comunidad El Rosario, municipio de Tlaxco, agradeció el compromiso que tiene el gobierno estatal a cargo de Lorena Cuéllar para fortalecer la producción agrícola con nuevas tecnologías, al referir que “todos nuestros esfuerzos están rindiendo frutos; estamos tecnificando el campo con cada uno de nuestros proyectos y aportando un mejor futuro a la agricultura y a nuestras familias”.

Las cartas de autorización van desde la solicitud de sistema de riego, mochilas aspersoras, bomba de agua, equipo para transformación de leche, hasta cisternas de agua, construcción de jagüeyes, invernaderos, bodegas, tractores y desgranadoras.

Al acto de entrega acudió la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar; el titular de la oficina de representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Tlaxcala, Misael del Razo Hernández, así como productores de diferentes regiones del estado.