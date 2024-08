¿Sigue el bloqueo en la México – Toluca HOY sábado 31 de agosto?

Un bloqueo en la autopista México – Toluca se registró la tarde y noche de este viernes 30 de agosto, por parte de habitantes quienes exigían indemnizaciones por el uso de sus tierras, a lo que usuarios se preguntan si continúa el cierre vial este sábado 31.

Como lo reportó La Razón este sábado, habitantes del municipio de Ocoyoacac realizaron el bloqueo a la altura de La Marquesa, desde alrededor del mediodía del viernes.

Los ejidatarios exigieron las autoridades pago por las hectáreas que fueron cedidas para la construcción del Tren Interurbano, que conecta el Estado de México con la Ciudad de México. También, protestaron por la tala ilegal de árboles que, acusan, han atestiguado en comunidades aledañas.

Un bloqueo en la autopista México – Toluca afecta el tráficohttps://t.co/OdIUhjyIoR — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 30, 2024

Fue alrededor de las 20:00 horas del viernes que ejidatarios aceptaron la liberación de algunos carriles, y alrededor de las 21:00 horas que se registró el levantamiento total del bloqueo.

¿Autopista México – Toluca sigue bloqueada este sábado 31 de agosto?

En redes sociales, usuarios preguntan si sigue bloqueada la autopista México – Toluca, pues se ha registrado tráfico e interrupciones viales.

A propósito, Caminos y Puentes Federales (Capufe) aclaró que no administra aquella vialidad, por lo cual no tiene conocimiento sobre si está o no bloqueado el paso. En el caso de Guardia Nacional Carreteras, el último informe fue publicado la noche del viernes, y hasta la mañana de este sábado no se ha informado si sigue o no el bloqueo.

Por lo tanto, no hay confirmación de autoridades sobre un nuevo bloqueo o una situación similar.

#EviteLaZona en #EdoMex continua cierre parcial de circulación por presencia de habitantes, aproximadamente en el km 035+000 autopista (1740) México (Ent. Constituyentes)-La Marquesa, direccion CDMX. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/JRG3DubjwE — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 31, 2024

Sin embargo, usuarios reclaman que el tráfico se encuentra detenido, particularmente sobre la autopista de cuota, siendo que en la libre el tránsito es fluido.

A propósito, medios locales reportaron que el tráfico estaría detenido no por un bloqueo, sino por un accidente vial. Particularmente, se trata de la volcadura de un camión de carga, la cual bloquea el paso en ambos carriles con dirección a Ciudad de México.

Hasta el momento, autoridades no han informado un balance oficial de daños y heridos.

#Edomex 🚨 ¡Atención conductores! 🚨 Tráfico detenido en la carretera México-Toluca. Esta mañana, un camión de carga volcó, bloqueando ambos carriles en dirección a #CDMX con su mercancía esparcida por la vía. 🚚⛔️ Si vas por ahí, busca rutas alternas y ten paciencia. pic.twitter.com/OWwwUqs1T4 — Quadratín Edomex (@QuadratinEdomex) August 31, 2024

