Caída de globo en Teotihuacán. ¿Es seguro viajar en globo aerostático?

Luego que esta mañana se incendiara un globo aerostático que transportara turistas y que se desplomara en Teotihuacán, dejando un saldo de dos personas muertas y tres heridas, es necesario recordar los riesgos que hay de viajar en este tipo de vehículos, sobre todo cuando no nos percatamos si son empresas irregulares las que ofrecen estos servicios.

Autoridades del Estado de México han hecho hincapié en que se debe realizar una supervisión profunda sobre las empresas y operadores de globos luego que se hayan presentado accidentes de forma frecuente, sobre todo en viajes operados por gente que incumple el reglamento.

Hace unos minutos un globo aerostático comenzó a incendiarse y se desplomó en las inmediaciones de la zona arqueológica de #Teotihuacán #Edomex . De manera preliminar se tiene reporte que dos personas murieron y tres más resultaron lesionadas …

Accidentes en globo aerostático

Apenas el 2 de enero, cerca de las nueve de la mañana, se registró el desplome de un globo aerostático en Otumba, en el Estado de México. El globo, que salió de Teotihuacán, cayó en uno de los ejidos de Santiago Tolman, sin registrar personas muertas, pero sí cuatro lesionadas que advirtieron interpondrían una denuncia en contra de la empresa con la que contrataron el viaje.

Meses antes, en septiembre del 2022, Otumba fue el escenario de otro desplome cuando un globo aerostático que transportaba a tres turistas de Costa Rica, tres de Estados Unidos y seis mexicanos, cayó sin dejar personas muertas, pero todos los heridos presentaron crisis nerviosa al caer en tierra.

En agosto de ese mismo año, un flamazo al interior de un globo aerostático perteneciente a la empresa "Autocinema Retrovisor", alertó a tres pasajeros, quienes resultaron con heridas que fueron atendidas posteriormente. En mayo del año pasado, un globo aerostático cayó en Otumba con seis personas a bordo, quienes fueron atendidos por crisis nerviosa y también por heridas leves.

Más reciente, el del 11 de febrero, cuando quien llevaba el control del globo aerostático no pudo conducir más la aeronave y cayó entre los municipios de Otumba y Axapusco con 10 pasajeros a bordo. El que no haya víctimas, no significa que este tipo de accidentes deban pasar desapercibidos, al contrario, deberían alertar para que la cantidad sea cero accidentes como el de hoy.

¿Es seguro viajar en globo?

La pregunta más frecuente entre los pasajeros de las agencias es qué tan seguro es viajar en globo y aunque los expertos indiquen que es el medio más seguro que existe en el mundo, la realidad es que conlleva siempre un riesgo. En este sentido, Phil Dunnington, quien pilotea globos comerciales en Egipto, fue consultado por CNN y aseguró que "toda actividad conlleva riesgos" y que aún con esto, sigue siendo uno de los transportes más seguros en el mundo.

"Estás flotando en el aire como una pluma. Pones calor en la envoltura para elevarte y luego flotas con la atmósfera, no hay velocidad involucrada", indicó Dunnington.

De cualquier forma, la presión por parte de las autoridades del Estado de México seguirá para que las empresas se regularicen y no sólo eso, sino también para que puedan cumplir el reglamento y evitar de esta manera, accidentes como el de esta mañana.