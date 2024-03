De las 5:00 a las 22:00 horas

¿Qué carros no circulan en Edomex de este lunes 18 de marzo al sábado 23? El Hoy No Circula se realiza en 18 municipios del Estado de México y aquí en La Razón te decimos qué autos no circulan del lunes 18 de marzo al sábado 23 de marzo