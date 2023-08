Circula presunta imagen de jóvenes de Lagos de Moreno amordazados; podría ser montaje

Durante la madrugada de este martes 15 de agosto, en redes sociales comenzó a circular una fotografía y una grabación en video en la que se ve a los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, amordazados, siendo torturados y posteriormente asesinados.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Jalisco no ha dado información sobre la veracidad de la fotografía de Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez y Dante Hernández, quienes desaparecieron el pasado viernes 11 de agosto, cuando regresaban de la Feria Lagos 2023.

No obstante, el padre de Roberto, Armando Olmeda, quien ha fungido como vocero de las familias afectadas, afirmó que confían que el video en el que presuntamente se aprecia el asesinato de los jóvenes desaparecidos sea un montaje, por lo que tienen esperanza de localizarlos con vida.

"No ocupo explicarles más, yo dije que camisa blanca y no le veo camisa blanca a lo que me enseñaron, ustedes ya lo vieron [...] Todo los que ustedes ven, ¿creen que se pueda crear o no, o será verídico?, esa es la pregunta", comentó a Milenio Televisión.

¿Qué aparece en la foto?

Según la fotografía que circula en redes sociales, en ella se puede ver a cinco jóvenes hincados en lo que parece ser el patio de una casa, con golpes visibles en la cara, además de estar maniatados y tener cintas en la boca.

Dos de las víctimas que aparecen tienen camisas blancas, otras dos visten playeras negras y uno más viste una sudadera; todos con pantalones de mezclilla.

Localizan uno de los vehículos de los jóvenes

Por otra parte, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruíz, informó que ya se localizó uno de los dos vehículos en los que los jóvenes se trasladaban el día en que desaparecieron.

"El vehículo estaba estacionado en condiciones aparentemente normales, regulares, muy próximo a la zona donde se dice que los avistaron por última ocasión", explicó a medios locales.

Méndez Ruíz aseguró que la Fiscalía de Jalisco ha solicitado registros de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los cinco jóvenes; además, dijo que se buscan testigos que puedan aportar más información.

"Las líneas las estamos agotando, estamos tratando de descartar todas las que sean posibles desde las actividades de los muchachos, el punto donde se les vio, por última ocasión, las últimas posibles ubicaciones que pudieran haber tenido, así como los vehículos en los que ellos circulaban", detalló.

DAN