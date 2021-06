MUCD condena asesinato de 19 personas en Reynosa, Tamaulipas

La organización civil México Unido contra la Delincuencia (MUCD) condenó los asesinatos que se produjeron en el municipio de Reynosa, Tamaulipas y pidió se atienda la inseguridad a la brevedad.

El pasado 19 de junio, un comando asesinó a 19 personas en tres ataques armados distintos en el municipio, además, entre las muertes se encuentra un taxista, un estudiante de enfermería, un estudiante universitario, un comerciante, un migrante, trabajadores de la construcción, entre otros. A través de un posicionamiento público, la ONG destacó:

En MUCD lamentamos estos hechos y exigimos a las autoridades federales y locales a investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como dar reparación integral para las víctimas

leer más Fiscalía de Tamaulipas informa motivo del multihomicidio en la entidad

Además, el organismo civil acusó a la Federación de no prevenir los hechos que dañan los Derechos Humanos de las personas, por lo que aseguró que ahora su deber es acercar a la verdad y a la justicia a las familias afectadas.

México Unido contra la Delincuencia (MUCD) indicó que la estrategia de seguridad no ha funcionado, toda vez que los resultados no han mejorado, y señaló que el uso del Ejército en suplencia de las policías locales no resolverá el problema de seguridad.