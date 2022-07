Continúa la entrega de becas a casi 11 mil estudiantes de Huixquilucan

El Gobierno de Huixquilucan continúa con la entrega de becas del programa “Avanzando en la Educación” , en beneficio de casi 11 mil estudiantes de instituciones públicas de nivel preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior que enfrentan alguna condición de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar la deserción escolar e impulsar su preparación académica, a fin de que cuenten con mejores oportunidades de desarrollo.

Al encabezar la segunda de tres entregas de estas becas a alumnos de 36 comunidades de la zona tradicional alta de Huixquilucan, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, reconoció la labor de los padres de familia para apoyar la educación de sus hijos, por lo que reiteró el compromiso de su administración para respaldarlos en la tarea de sacar adelante a los menores.

Definitivamente si no fuera por ustedes, mamá y papá, que todos los días están detrás de sus niños, de sus adolescentes, esto no sería posible. El procurar conseguir una beca, el estar tras el trámite, demuestra el interés que hay por parte de ustedes por la educación de sus hijos, a esto le apuesta este gobierno, a que los niños tengan estas herramientas que les abrirán puertas en un futuro, de eso no nos queda duda