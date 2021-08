COVID: Nuevo León sufre niveles críticos por hospitalización

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez aseguró que la ocupación hospitalaria en el estado se encuentra a niveles críticos y cada día va en aumento, además los casos positivos por COVID-19 entre los jóvenes continúan al alza.

Los casos de COVID-19 en los jóvenes cada día va en aumento. Nuestra ocupación de camas hospitalarias está a niveles críticos. Es por eso que me gustaría preguntarles a los jóvenes, de verdad, ¿vale la pena arriesgar su vida y la de su familia a cambio de una noche de fiesta? destacó en sus redes.

El mandatario estatal hizo un fuerte reclamo hacia las poblaciones más jóvenes, y aseguró que los adultos mayores sí acataron las medidas de confinamiento, mientras que los más chicos no les preocupa salir cada semana de fiesta.

Sus abuelos y sus padres acataron las medidas de confinamiento; y ustedes, que están mejor informados, que han visto en las redes sociales videos y noticias de lo que causa el Covid-19 en la salud de las personas, no pueden dejar de salir ni un fin de semana. Eso me preocupa aseveró.

De acuerdo a la Secretaría de Salud local, en la entidad se registra 92.74 por ciento de ocupación hospitalaria con mil 778 personas con Covid-19 y solo 121 camas disponibles.

Jaime Rodríguez pidió a la población en general evitar asistir a antros o fiestas, ya que no son actividades esenciales, porque advirtió que la gente que acude a sitios aglomerados puede perder la vida. “Si queremos que los casos positivos del virus y la ocupación hospitalaria bajen, debemos hacer un esfuerzo mayor todos juntos. Asistir a un antro o fiesta no es una actividad esencial. Si no asistes, no pasa nada; pero si asistes sí puedes morir”, dijo.

Hasta el último corte Nuevo León se encuentra en semáforo rojo de riesgo epidemiológico, con 214 mil 985 contagios confirmados y 11 mil 652 defunciones por el virus.