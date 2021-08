Jaime Rodríguez exige recursos para combatir tercera ola de COVID-19 en NL

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, hizo un enérgico llamado al Gobierno federal para que los ayude a sortear la tercera ola por COVID-19 que afecta a los estados.

Durante la reunión virtual privada entre mandatarios estatales y parte del gabinete federal encabezado por Olga Sánchez Cordero, Jaime Rodríguez solicitó a la encargada de la política interior del país que interceda con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda para que exponga la grave situación que atraviesan las entidades por la pandemia.

"Ya no tenemos ni un peso para invertir en este tema, creo que todos los gobernadores están igual o todos los gobiernos estamos igual", dijo en el encuentro privado.

El mandatario explicó que “el año pasado estuvimos insistiendo, nosotros, para que el Gobierno federal nos apoyara en eso, no obtuvimos respuesta, es urgente que el Gobierno federal destine una partida especial para poder operar esta tercera ola, si no, vamos a tener problemas fuertes, muy fuertes", advirtió.

Además exigió ayuda de la Federación para poder operar los hospitales estatales COVID-19, ya que al momento no se encuentran operando al cien por ciento por falta de médicos y enfermeras. "Que el Ejército vuelva a tomar la responsabilidad de los tres hospitales que construimos precisamente para ello, porque nosotros no tenemos los recursos para contratar más doctores, más enfermeras y comprar los insumos que estos tres hospitales necesitan”, reiteró.

El gobernador de Nuevo León aseguró que en los hospitales ya no hay insumos, además de solicitar apoyo para el mantenimiento de la infraestructura escolar ante el inminente regreso a clases. "Ya retiraron su personal, ya no están ahí, ya no hay insumos para estos hospitales y entonces cómo los abrimos, entonces urge tener una decisión sobre eso", agregó.

ANR