En Culiacán más de 300 negocios bajan las cortinas por la violencia

La violencia generada por el conflicto entre las fracciones de La Chapiza y La Mayiza, del Cártel de Sinaloa, ha provocado el cierre temporal o definitivo de más de 300 negocios en Culiacán, Sinaloa, afirmó el presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, Oscar Sánchez.

El dirigente de los comerciantes aseguró a La Razón que la disputa entre los grupos criminales ha generado una crisis económica que va más allá de los 12 millones de pesos en pérdidas en negocios.

“Todos los días tenemos 10 personas muertas, alrededor de cinco balaceras, bloqueos en las carreteras, las calles siguen intervenidas por los delincuentes, principalmente en el sur de Culiacán y el norte de Mazatlán, eso es una preocupación que tenemos”, mencionó.

El líder de comerciantes en Culiacán explicó que, a pesar de que la unión de negocios volvió a abrir, no hay ventas para los gastos operativos, por lo que muchos locales se han visto en la necesidad de hacer recorte de personal de alrededor de dos mil 500 personas, que representa 20 por ciento de la fuerza laboral que se tiene en Culiacán.

“Estamos hablando de que hay un secuestro social, la gente tiene miedo de salir a las calles y este hecho hace que las actividades económicas no estén funcionando, no hay transporte, no hay comercio; el tema de la movilización de productos ha traído secuelas muy grandes”, expresó.

El hombre advirtió que, si esta violencia continúa, podría llegar hasta 50 por ciento de la fuerza laboral despedida.

El presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán pidió al Gobierno apoyos financieros para que el sector pueda salir adelante, así como también que las autoridades de Sinaloa acudan a la Ciudad de México con la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para pedir apoyo y se establezca un programa de rescate económico.

“Pedimos apoyo porque esta situación no terminará pronto; es muy posible que dure bastante tiempo, ya que las autoridades de seguridad no están interviniendo en el problema. Están conteniendo más no interviniendo; llevamos ya más de un mes y no vemos los resultados de las labores de inteligencia y si no hay una reacción del gobierno para rescatar las actividades económicas, es muy posible que colapsen”, mencionó.

El pasado 15 de octubre, este diario informó que, del 9 de septiembre, fecha en la que inició el conflicto entre La Chapiza y La Mayiza, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 205 homicidios.

De acuerdo con los datos de las autoridades federales, los 205 asesinatos, reportados luego de la detención en Estados Unidos del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, representan el mayor número registrado desde 2015. El número mensual más alto de crímenes de este tipo se había registrado en mayo de 2017 con 189 hechos violentos.

La vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Laura Guzmán Torrontegui, dijo en entrevista que por la guerra entre La Mayiza y La Chapiza suman pérdidas económicas por hasta 150 millones de pesos y comentó que las ventas no logran superar 50 por ciento.

La representante empresarial agregó que alrededor de 20 grandes negocios han tenido que cerrar definitivamente y otros han tenido que cerrar temporalmente, ya que están reportando ventas únicamente de 10 o 20 por ciento en comparación con lo que antes ganaban.

Guzmán Torrontegui pidió una mesa de diálogo con el Gobierno para que se informen al sector empresarial cada semana los resultados en seguridad.

“De esta información que nos da el Gobierno depende qué acciones debemos realizar en pro de mantener los empleos o ver qué estrategias hacemos para la compra de inventario o si nos adaptamos a algún modelo de negocio”, expresó.

Pega a turismo en Mazatlán

El pasado 18 de octubre, el oficial mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Rogelio Olivas Osuna, afirmó a medios de información locales que el sector comercial en Mazatlán ha evitado cierres definitivos, optando en su lugar por ajustar horarios y reducir días laborales ante la violencia en la entidad.

El funcionario agregó que, a pesar de la disminución en la afluencia de turistas y de personas en las calles, los comerciantes decidieron no cerrar por completo.

“Si normalmente abrían cinco días a la semana, ahora lo hacen tres o cuatro, incluso, algunos han ajustado sus horarios, abriendo menos horas al día, especialmente en la zona turística, que ha permanecido desolada durante esta crisis”, mencionó Olivas Osuna.