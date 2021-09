David Monreal rinde protesta como gobernador de Zacatecas

David Monreal Ávila rindió protesta este domingo 12 de septiembre como gobernador de Zacatecas, para el periodo 2021-2027.

Ante legisladores del Congreso estatal, Monreal Ávila explicó que recibió un estado "que agoniza" y que se encuentra en una "emergencia social", con finanzas públicas en quiebra y la deuda en máximos históricos, por lo que aseveró que trabajará para generar un rediseño en materia financiera.

Durante su primer mensaje como gobernador, Monreal Ávila aseguró que la economía de Zacatecas ha estado "estancada" durante los últimos once años, en un contexto en el que los recursos del presupuesto se usaban de manera poco eficiente, y en el que ni siquiera hay recurso económico "ni para solventar el pago de la nómina de la próxima semana".

El nuevo orden social que hoy Iniciamos implica que no sea el pueblo el que tenga que apretarse el cinturón

Durante su mensaje, afirmó que se terminaron los tiempos de autoritarismo, enriquecimiento ilícito, y aseguró que, cuando sea el momento, se someterá a la revocación de mandato.

El nuevo gobernador adelantó que el gabinete que encabezará su administración está compuesto mayoritariamente por mujeres.

Aseveró que los feminicidios deberán combatirse "desde la raíz" por lo que incrementará el presupuesto de la Secretaría de la Mujer.

"Mi único anhelo, mi único sueño, es ser el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas", aseveró al reiterar su voluntad para trasformar al estado, y explicó que robustecerá la política social y se coordinará con el gobierno federal para asegurar los apoyos a los adultos mayores y la salud de los zacatecanos.

David Monreal aseveró que el tema de seguridad será una prioridad en su gobierno, por lo que "toda política pública estará destinada a recuperar la paz social y la tranquilidad". Explicó que habrá presencia de la Guardia Nacional en todos los municipios y se pondrán en marcha programas de prevención del delito.

Destacó que el mes de agosto pasado fue el más violento para la entidad en los últimos seis años, con más de 167 homicidios dolosos, por lo que combatir la violencia será uno de los grandes retos a los que se enfrentará la administración entrante.

No olvidemos que esas vidas eran una amiga, una cabeza de familia, una hija, una madre, (...) el problema de la violencia no se resolverá si no se resuelven las causas, los que generó esta violencia fue la desigualdad, el modelo político y económico que por más de 30 años fue instalado y la impunidad