Deporte y cultura, un enfoque preventivo para Guanajuato: LIBIA

La práctica de actividades deportivas tendrá un lugar importante en el proyecto que encabeza la precandidata Libia Dennise García Muñoz Ledo, así lo dijo al señalar que el fomento al deporte “no solo es ir a echar la cascarita” y la construcción de espacios públicos deportivos.

Libia destacó que deben de existir políticas públicas que permitan el acompañamiento de especialistas en diferentes disciplinas deportivas.

“La operación de espacios deportivos debe de ser algo parecido a un hospital público, no puedes concebir un hospital público si no consigues antes la operación con doctores, enfermeras y especialistas en ese hospital; en un espacio público para hacer deporte es lo mismo; darle una canchita a una colonia no es nada más eso, tiene que haber personal especializado y capacitado para llevar a cabo la actividad acompañada”.

La precandidata mencionó que se ha reunido con personas expertas en el tema al considerar la práctica deportiva como un transformador de la niñez y juventud.

“Para mí es un tema fundamental, yo creo que si vemos al deporte como realmente es, como un ejercicio transformador de las juventudes, de las niñas y niños de Guanajuato”.

En el tema cultural, Libia habló de que se tiene que contar con proyectos enfocados en comunidades y colonias.

“En las escuelas tiene que haber expresiones culturales que permitan que niñas y niños lo vean como parte de su futuro y así alejarlos de temas que destruyen a nuestras juventudes”, destacó.

Libia dijo que tanto la cultura como el deporte se deben de abordar con una visión preventiva, para evitar que la población joven se vea involucrada en actividades negativas.

“No solamente la seguridad se tiene que dar en un tema reactivo, sino desde la prevención y complementaria con lo más profundo del tejido social de Guanajuato”.

*Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional.

