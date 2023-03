Hallaron a estadounidenses en casa de seguridad; confirman detención de uno de los plagiarios

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó que durante el rescate de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, un hombre fue detenido.

En conferencia de prensa, explicó que se trata de José Guadalupe "N", de 24 años de edad, quien se encontraba vigilando que los estadounidenses no escaparan de la casa de seguridad donde los mantenían cautivos.

José Guadalupe "N" fue detenido durante el rescate de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros Foto: Captura de pantalla

Estadounidenses estaban secuestrados en casa de madera

El gobernador de Tamaulipas detalló que los cuatro estadounidenses secuestrados fueron localizados, dos de ellos sin vida, este martes, en una casa de madera ubicada en la zona conocida como la "Lagunona" en el ejido el Tecolote, en Matamoros.

Los cuatro estadounidenses secuestrados fueron encontrados en una zona conocida como la Lagunona, en el ejido de Tecolote, Matamoros Foto: Captura de pantalla

Una mujer mexicana murió durante el secuestro

Además, Américo Villarreal refirió que los dos estadounidenses que sobrevivieron al secuestro, un hombre y una mujer, recibieron atención médica previo a su entrega al gobierno de Estados Unidos.

Detalló que el hombre fue atendido por un disparo de arma de fuego en una de sus piernas. En tanto, anunció que los cuerpos de las dos víctimas que fueron encontradas muertas serán repatriados en la próximas horas, luego de que se les realicen los estudios periciales correspondientes.

Por otra parte, el fiscal general de Tamaulipas, Irvin Barrios, dio a conocer que durante el secuestro de los cuatro estadounidenses también murió una mujer mexicana, quien intentó ayudar a que no se los llevaran los hombres armados.

Secuestro de 4 estadounidenses fue por confusión, afirma fiscal de Tamaulipas

Por su parte, el fiscal Irvin Barrios señaló que la principal línea de investigación apunta a que los cuatro estadunidenses fueron confundidos y secuestrados por error.

Recalcó que tal parece no se trato de una agresión directa, no obstante, afirmó que no se descartan otras posibles líneas de investigación.