¿Quiénes son los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros?

Latavia "Tay" Mcgee, Shaeed Woodard, Zindell Brown y Eric James Williams, son los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros el pasado 3 de marzo.

De acuerdo a medios como Independent, tanto Shaeed, como Zindell y Eric, acompañaban a Latavia a que se realizara una cirugía estética, pese a las advertencias de la madre de "Tay", quien les pidió que no viajaran a Matamoros debido a la presencia de los cárteles de la droga.

Las últimas palabras de Latavia a su madre

Barbara Burgess, de 54 años, es madre de Latavia. En declaraciones otorgadas para ABC News, reveló que ella le dijo a "Tay" que no viajara a México, pues le daba miedo la situación que se vive en el país por la presencia de los cárteles mexicanos. "No quería que mi hija viajara a México", confesó.

"Mamá, estaré bien", fue lo último que le respondió Latavia a su mamá, antes de ser secuestrada en Matamoros. El viernes 3 de marzo, la joven se comunicó con su mamá para decirle que estaba a 15 minutos del lugar en donde se citó con el médico que la operaría.

Más tarde, Barbara llamó a su hija, pero ya no obtuvo respuesta. "Su teléfono me mandaba a buzón de voz". Corsica Cameron, prima de "Tay" y de Shaeed Woodard, dijo que no había dado la noticia a los hijos de su prima. Seis en total. "No sabemos qué decirles".

El resto de los estadounidenses secuestrados

Shaeed Woodard es primo de Latavia y tiene 33 años de edad. El fue el primero en decir que acompañaba a "Tay" a su procedimiento quirúrgico, para dejar más tranquila a su madre y que ella no tuviera que trasladarse sola a México.

Zindell Brown vive en la ciudad costera de Carolina del Sur, Myrtle Beach. Medios estadounidenses han establecido comunicación con Zalandria Brown, su hermana, quien después de ver el video en donde se observa cómo secuestran a los jóvenes, declaró "esto es como un mal sueño del que desearías poder despertar. Ver a un miembro de tu familia tirado en la parte trasera de una camioneta y ser arrastrado, es simplemente increíble".

Eric James Williams es otro de los estadounidenses que acompañaban a Latavia a su cirugía, aunque de él todavía se tiene poca información.

Esta mañana se dio a conocer en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que los cuatro estadounidenses fueron identificados, pero que dos de ellos habían muerto, aunque las autoridades aún no informan quiénes fueron los asesinados.