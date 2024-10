Cada día matan a 3 en promedio en Tabasco

Tabasco registra de enero a agosto de 2024 un total de 788 homicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que representa un promedio de tres asesinatos diarios.

Los datos indican que en los primeros ochos meses del año, la Fiscalía local registró 788 homicidios. Abril fue el mes con más crímenes de este tipo con 129, de los cuales 66 fueron cometidos con arma de fuego, dos con arma blanca, 15 con otro elemento y 46 en accidente de tránsito.

El profesor del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado, comentó a La Razón que una hipótesis sobre el aumento de violencia en Tabasco podría deberse a que en los últimos seis años hay una gran actividad económica en general.

El experto dijo que a ello se suma que la entidad ahora es una zona de atracción de población gracias a proyectos como la Refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.

Erubiel Tirado, Experto en historia

“Cuando se van terminando estos proyectos se va generando este tipo de fenomenología, ésa podría ser una de las razones del aumento de la violencia en un estado que antes no figuraba y ahora es un problema que hay que atender de manera inmediata”, expresó el académico.

Erubiel Tirado indicó que las autoridades no han dado un diagnóstico preciso de la problemática de la violencia en el país y no hay un documento de políticas públicas que esté planteado por la ley y no se está respetando.

“Una cosa es plantear acciones inmediatas para contener la violencia y otra cosa es señalar una estrategia de seis años y ésos están en programas de políticas públicas en todos los rubros no solamente seguridad”, mencionó el coordinador del Diplomado Seguridad Nacional en México. Los desafíos del siglo XXI.

De acuerdo con las cifras del SESNSP, Tabasco, entidad gobernada entre 2021 y hasta el 1 de octubre de 2024 por Carlos Merino Campos y ahora por Javier May Rodríguez, registró un repunte de 70.1 por ciento en los homicidios.

Los datos indican que entre enero y agosto de 2023 las autoridades reportaron 463 homicidios, es decir, 325 menos que los 788 reportados en 2024.

Éste no es el único ilícito que ha ido al alza, pues los secuestros incrementaron 212 por ciento en el mismo periodo analizado del año en curso en comparación con el mismo de 2023.

El Informe Nacional de la Asociación Alto al Secuestro, de diciembre de 2018 a septiembre de 2024 registra una tasa de 7.66 víctimas de secuestro por cada 100 mil habitantes.

El ranking estatal de incidencia delictiva general de agosto de 2024 ubicó a el municipio del Centro como el más peligroso con 13 mil 035 delitos registrados, seguido de Comalcalco con 2 mil 404 delitos y después Cárdenas con 2 mil 339.

El pasado jueves 10 de octubre la ciudad de Villahermosa volvió a registrar una jornada violenta con balaceras, incendios a negocios y aparición de dispositivos “ponchallantas” en diversos puntos.

Dos agentes de la policía y un civil herido fueron el saldo de una intensa jornada en la que se registraron, de manera simultánea, alrededor de 20 ataques, entre asaltos, incendios de tiendas, autobuses y vehículos particulares, en la ciudad de Villahermosa.

Los ataques comenzaron desde el mediodía, con una balacera en la carretera Villahermosa-Teapa, donde resultaron lesionados dos policías que custodiaban un predio asegurado en la zona de la Villa Parrilla.

En un video publicado en redes sociales, un grupo delictivo pidió la “destitución” del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, general Víctor Hugo Chávez Martínez, por no ser “neutral”.

Al respecto, el gobernador, Javier May Rodríguez, negó que su administración tenga vínculos con la delincuencia.

Debido a esta violencia, el 16 de octubre, mientras encabezaba May Rodríguez encabezaba una conferencia, ciudadanos protestaron al exterior del Palacio de Gobierno de Tabasco para exigir mayor seguridad en la entidad y la destitución del secretyario de Seguridad y Protección Ciudadana, Chávez Martínez.

“Ya no queremos más violencia en Tabasco, exigimos paz al gobernador queremos abrazos no balazos, nuestras comunidades han sido muy atacadas, tenemos mucho miedio, se han cerrado escuelas, nos hemos escondido hasta debajo de la cama, por eso venimos aquí a exigirle al gobernador que ya no queremos más muerte”, expresó una de las manifestantes en la marcha.

Otro sector afectado por la violencia fueron los restaurantes, ya que de acuerdo con, Eduardo Gómez González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados delegación Tabasco, las ventas bajaron hasta en 30 por ciento.

Gómez González dijo que las zonas críticas han sido en los municipios de Centro, Cárdenas y Comalcalco, municipios donde más ha impactado la violencia e inseguridad causando daños económicos a los empresarios principalmente en horas por la tarde y noche.