Diputado cierra hotel en Jerez por violencia

Este miércoles, el diputado federal de Morena, Marco Antonio Flores Sánchez, dio a conocer a través de un comunicado que cerrará su hotel de nombre La Cabrona, ubicado en el Pueblo Mágico de Jerez, Zacatecas, por amenazas del crimen organizado.

En el comunicado, el también vocalista de un grupo musical pidió a la población no acudir a Zacatecas, o bien, tener mucho cuidado si lo hacen.

“Quiero hacer saber a la gente en general que tengan mucho cuidado en venir a Zacatecas, que no hagan confianza y si lo pueden evitar, es mejor” se puede leer en el comunicado.

El legislador y cantante aseguró que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron a sus empleados, “muchachos que son conocidos en el pueblo”, y, por lo tanto, dijo, “para evitar problemas, pues mejor que se acabe el negocio”.

“Sé que ha sido fuerte mi comunicado anterior, espero ahora sí se me escuche; como diputado federal por Zacatecas me he pronunciado en reiteradas ocasiones para solicitar el apoyo de las autoridades federales correspondientes, para frenar la ola de delincuencia e inseguridad que vivimos en Zacatecas”, escribió en un mensaje posterior en sus redes sociales.

Horas después de emitir el comunicado con el membrete de la Cámara de Diputados, Marco Flores realizó una publicación en sus redes, en la que exigió a las autoridades correspondientes “garantizar la seguridad de las y los zacatecanos”.

En ese mensaje, insistió en hablar del cierre de su negocio en el municipio de Jerez.

“Durante toda mi vida he trabajado como músico y empresario y hoy el crimen organizado ha irrumpido en el hotel La Cabrona, poniendo en riesgo la seguridad del personal que honradamente trabaja ahí, motivo por el cual me veo en la necesidad de cerrar el establecimiento y alzar una vez más la voz en pro de todos los zacatecanos”, abundó Flores Sánchez.

De acuerdo con reportes de medios locales, en el último mes han cerrado al menos cinco hoteles en el citado municipio, debido a las extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado.

A la par, a finales de febrero se registraron diversos hechos de violencia que provocaron la cancelación de las tres celebraciones que en otros tiempos eran un atractivo para los turistas: La Jerezada, el Carnaval y la Feria de la Primavera.

La elevada incidencia delictiva que azota a Zacatecas llevó a que autoridades de la Universidad estatal redujeran los viajes de prácticas, para no poner en riesgo la integridad de alumnos y profesores.

El pasado martes, Daniel Hernández Palestino, director de la Unidad Académica de Antropología de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), indicó que se limitaron al mínimo las salidas al campo como parte de un protocolo de seguridad.