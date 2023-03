Edil de Fresnillo exige localizar a los desaparecidos

Este martes el presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal Ávila, dijo desconfiar de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), debido a que no ha obtenido resultados en la localización de las 17 personas que han sido reportadas como desaparecidas hasta el pasado 25 de febrero.

Mencionó que tras conocer el aumento en el número de casos, “sostuve una reunión en la Fiscalía para pedir se realicen las búsquedas y localización de estas personas”.

También señaló que por parte de la Policía de Investigación existe el compromiso de trabajar para la localización de los ausentes, “pero hasta que haya resultados vamos a poder confiar en la Fiscalía”.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila afirmó que tuvo conocimiento de todos los eventos de desaparición forzada de la semana pasada, pero, acotó, “no sé si en todos los casos acudieron a presentar las denuncias correspondientes”.

Apuntó que habló sobre el tema con el fiscal Francisco Murillo Ruiseco y añadió: “Le pedí que investigaran este tema porque es importante. Llegan a las casas, levantan a las personas y se los llevan. Algunos se ven de buena familia, esperemos que sean algunas confusiones”.

Insistió que el compromiso de la FGJE es investigar los casos, “pero aquí no es de compromisos, es de resultados y dar con los responsables y con los desaparecidos, si no, de lo contrario, con buenas intenciones y con buenos compromisos no se va a lograr nada”.

Por otro lado, Monreal dio a conocer la cancelación de la conferencia que impartiría la conductora de televisión Laura Bozzo, debido al rechazo de colectivos feministas.