Enrique Alfaro inaugura nueva Unidad de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Quemaduras

Se consolida otro de los proyectos de gran impacto social y, sobre todo, humanista, que prometió Enrique Alfaro: la nueva Unidad de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Quemaduras que fue inaugurada este lunes por el mandatario, autoridades hospitalarias y universitarias, haciendo realidad un espacio donde se podrá atender con alta especialidad a los menores que por, diversos motivos, llegan a sufrir accidentes que causan afectaciones en la piel de su cuerpo. Sin embargo, en esta unidad donde se invirtieron 63 millones de pesos (mdp) en la parte física y 110 mdp en equipo de última generación para que los pacientes tengan mayores posibilidades de sobrevivencia y reintegración social.

Dicha obra, dijo el mandatario jalisciense, se alinea con la visión de un hombre que hizo grandes cosas por la ciudad, Fray Antonio Alcalde, y que esta infraestructura suma a lo que comenzó el fraile de la calavera con los Hospitales Civiles de Guadalajara. Además, afirmó que con en esta nueva unidad que se ubica en la planta alta del edificio que ocupa el Servicio de Urgencias a Adultos del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” se demuestra que, con honradez, transparencia, eficiencia y uso correcto del dinero público, se puede hacer más y una transformación tangible como la prometida en el 2018.

Es una obra de 173 mdp, entre infraestructura y equipamiento, amplía las posibilidades de recuperación y reduce la mortalidad de pacientes Gobierno de Jalisco.

“Hemos puesto ya la semilla de lo que, sin duda, se va a convertir en un ejemplo, no para México, no, eso ya lo somos, somos el mejor sistema de salud de este país, pero vamos a ser un ejemplo para Latinoamérica de cómo con dignidad, con trabajo y con compromiso se puede cumplir un sistema de salud como este que nos llena de orgullo. Hoy estamos una infraestructura para atender lo más valioso que tenemos y hemos contado además para todos estos procesos, con el apoyo de la diputadas y diputados de Jalisco, que han hecho posible hacer una realidad, iniciativas como la de tener garantizada para niñas, niños y adolescentes con Diabetes tipo 1, y ya es una ley la que garantiza la atención universal para niñas y niños con cáncer en Jalisco, con lo cual Jalisco pone el ejemplo. Esta unidad que entregamos hoy representó una inversión de solo en la obra física de casi 63 mpd, y lo digo porque al final de cuentas ese es el dinero de todas y de todos nosotros, no es el dinero del Gobernador, es el presupuesto del pueblo de Jalisco, y hoy el dinero del pueblo se usa para cosas como estas, ese es el gran cambio que hemos impulsado, esa es la transformación a la que yo me comprometí en el 2018”,

Asimismo, el mandatario recordó que durante cinco años se ha trabajado para fortalecer el sistema de salud estatal, convirtiéndolo en el mejor de todo México, y que se han invertido miles de millones de pesos para tener los mejores hospitales, centros de salud y unidades médicas en beneficio de los jaliscienses.

Se sigue fortaleciendo el sistema de salud. Gobierno de Jalisco.

“Cuando uno ve una obra como esta, da mucho orgullo, y más cuando estas ya a punto de entregar un proyecto como el del Hospital Civil de Oriente, el Hospital Civil de Tonalá, el Hospital Regional de Cancerología, cuando has transformado toda la infraestructura hospitalaria en el interior del Estado, vamos a entregar en unos días más el hospital de Ocotlán, el hospital de La Huerta, el hospital de Tomatlán y ya entregamos un montón más. Espero que está unidad cumpla su función poniéndola al servicio del pueblo de Jalisco”, comentó el Gobernador.

Además del equipo de alta especialidad, el diseño arquitectónico de la unidad de atención a quemaduras en población infantil estuvo a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), y contempla no solo la imagen tradicional de un nosocomio, en esta ocasión se hicieron decorados con el tema del universo, donde los techos están plagados de estrellas, iluminación blanca y se pueden apreciar pinturas del artista Víctor Haro tituladas “Inocencia Constelar” y “La Guardiana del Planeta”, las cuales representan las fantasías y sueños de los niños que ahí se atiendan, en medio de una espiral que los llevan hacia el espacio sideral, buscando recuperar las estrellas que un día brillaron y que, a través de los cuidados en este espacio, luchen porque esas estrellas vuelvan a brillar otra vez.

Por su parte, Joana Sinaí Santillán Álvarez, coordinadora del Voluntariado Jalisco, destacó que este gobierno ha demostrado que no es indiferente ante el dolor de las familias y que por ello se ha peleado para que cada día se tenga más acceso a la salud para todos, y con la conciencia que requieren la prestación de los servicios médicos a población adulta, y especialmente la infantil.

“En Jalisco hemos entendido que la salud no es un solo un privilegio de unos cuantos, sino un derecho de todas y de todos, por eso me siento profundamente orgullosa, porque no solo le hemos dicho sí a la vida, sino hemos trabajado incansablemente para lograr políticas públicas que nos permitan salvaguardar el bienestar integral de quienes el futuro de nuestro país. De nada sirven las buenas intenciones si no hay resultados, por eso debemos estar orgullo de inaugurar un lugar como este que salvará vidas y recibirá muchas familias para cobijarlas, protegerlas, y brindarles todo lo mejor a ellos y a sus hijos”, destacó Santillán Álvarez.

Ariel Miranda Altamirano, Jefe del Servicio de la Unidad de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Quemaduras del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", afirmó que la obra entregada este día auxilia al trabajo realizado en dos décadas en esta área de la cual Jalisco es líder.

“Somos líderes internacionales en el manejo de quemaduras y esto no hubiera sido posible sin la invaluable ayuda de nuestros cómplices, asociaciones civiles, fundaciones, bomberos, así como la población civil que ha dado visibilidad al problema que representan las quemaduras. Gracias por la importante gestión de quienes encabezan la dirección de nuestro querido hospital. Y la aceptación del señor Gobernador, la señora Joanna, de creer en lo que hacemos y apoyar nuestra causa”, comentó el Doctor Altamirano.

Jaime Andrade Villanueva, Director General del Hospital Civil de Guadalajara, dijo que más de un millón sufren alguna quemadura diariamente en el mundo y en que el país cerca de 150 mil personas o niños sufren alguna quemadura al año, lo cual refleja la importancia de un espacio cuidadosamente habilitado para atender a la población infantil que lo requiera y con la encomienda de manejar una tasa de, cero mortalidad.

“Esta nueva unidad contará con más espacios de los que tiene la propia Ciudad de México, que atiende toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, incluyendo el Estado de México. Hoy con esta infraestructura que contará el Estado de Jalisco y los estados circunvecinos, se podrá atender de 250 pacientes que se atendían anualmente, podremos atender 450 y más niños con algún tipo de quemadura”, destacó Andrade Villanueva.

El rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, dijo que no todo es ciencia, que también se necesitan las emociones y pasión para sacar adelante grandes proyectos y una iniciativa que presentará al consejo universitario para crear en Jalisco una especialidad en quemaduras con aval de casa de estudios.

En el acto se contó con la presencia del secretario de Salud Fernando Petersen Aranguren; la coordinadora de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas; el titular de SIOP, David Zamora Buen, entro otras autoridades estatales, municipales, sanitarias y académicas.

Una unidad a la vanguardia de la salud. Gobierno de Jalisco.

Datos

• Esta unidad sustituye al pequeño servicio que se ubicaba en el piso 7 del hospital hermano, el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

• La nueva Unidad casi triplicará la capacidad de la anterior, con posibilidad de hospitalización de al menos 380 niños al año, cuando anteriormente se atendían en promedio 200 niños en hospitalización de manera anual.

• En cuanto al equipamiento de la Unidad, el monto de la inversión asciende a más de 110 millones de pesos, aportados en forma conjunta por el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría estatal de Salud, así como recursos propios del Hospital Civil de Guadalajara, además de apoyos de la sociedad civil organizada.

• Será el servicio especializado en su tipo más importante en el Occidente del país que atenderá a la población más vulnerable de Jalisco y estados de la región.

• El Hospital Civil de Guadalajara se atiende a niñas, niños y adolescentes con quemaduras de manera especializada y multidisciplinaria desde 1999 (aunque entonces no había un área física específica para el servicio).

• En ese mismo año, se generó un hermanamiento con el prestigioso centro de atención a pacientes con quemaduras, el Hospital Shriners de Galveston, Texas, un gran trabajo conjunto en la más especializada atención a los pacientes.

• En 2004 comenzó a funcionar como tal, una Unidad de Atención a Niños con Quemaduras Graves, construida exprofeso en el Piso 7 del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, que desde su apertura se constituyó como el único centro en Jalisco y el occidente del país para la atención de la población infantil con problemas de quemaduras severas y sin acceso a la seguridad social. Dicha Unidad sólo contaba con seis camas y generalmente estaba al 100 por ciento de su ocupación.

• Con esta nueva infraestructura sin precedente, se marcará un parteaguas en la atención hospitalaria a niñas, niños y adolescentes con quemaduras graves, no sólo al elevar la capacidad instalada y la calidad de todos sus espacios físicos y equipos.

Porcentaje de crecimiento en capacidad instalada: 266%

• La nueva Unidad proyecta la atención anual de: 8 mil 400 consultas, 4 mil 600 sesiones de rehabilitación, 380 hospitalizaciones (productividad mayor a la registrada en los periodos recientes)

• Tiene 16 cubículos individuales de hospitalización, equipados con instalaciones de Terapia Intensiva, camas especializadas y sistema de grúas para la movilización de pacientes que disminuye en forma sustancial molestias, dolor y riesgo de contaminación; 4 consultorios para Pediatría, Nutrición, Psicología, y Cirugía; 2 salas de balneoterapia; 1 quirófano; 1 sala de curaciones; 1 sala de recuperación; 1 área de rehabilitación; sala de espera para familiares; sala de usos múltiples y área de trabajo para médicos, etc.