"Cómo tuvieron tanta sangre fría": la reacción del papá de Cristian al ver el video donde queman a su hijo

El pasado 18 de noviembre, un estudiante llamado Cristian Carranza, de 18 años de edad, fue víctima de violencia por parte de sus compañeros de la escuela, quienes le rociaron gasolina y le prendieron fuego.

Familiares del joven indicaron que Cristian sufría bullying por no tener una moto, el estudiante de Mecánica especializada en motocicletas, en el Centro Educativo Grupo CEDVA Texcoco, tiene quemaduras de segundo y de tercer grado en genitales y piernas.

Dos de sus compañeros le prendieron fuego, cuando se encontraban realizando una práctica, este video circuló en redes sociales y causó indignación entre cibernautas, sin embargo, quien se vio muy afectado fue el padre del joven, el señor René Carranza.

Su papá en entrevista para medios contó cómo iba la salud de su hijo, en una reciente, del día de hoy 24 de noviembre expresó su sentir y señaló que no entiende "cómo tuvieron tanta sangre fría" , para prenderle fuego.

Este viernes le realizaron un cirugía en el Hospital René Leñero de la Ciudad de México, cuando su papá lo esperaba afuera del hospital, habló con medios de comunicación e indicó que salió bien, están esperando su recuperación y que iba a estar en revisión por si necesita otra cirugía.

Dicha cirugía fue para extraerle la piel afectada, además de que le revisaron sus órganos.

El papá del joven indicó que vio los videos y señaló a N+ que "fue inadmisible, todo lo que le hicieron, de verdad no entiendo cómo tuvieron tanta sangre fría para quemarlo, después de que vemos los videos, no nos cansamos de ver y decir, de lo malo y lo bueno, que no se quemó todo. Me lo hubieran matado en ese momento.

El padre de Cristian Carranza, joven quemado con gasolina, afirma que las autoridades del grupo CEDVA aún no le brindan información sobre el caso. #LasNoticiasDeFOROtv con @perezdiazmx | #SiempreEnVivo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/dOTlvfUUUN — Foro_TV (@Foro_TV) November 25, 2023

