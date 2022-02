Universitarios alistan simulacros contra balaceras ante mayor crimen en Morelos

Estudiantes universitarios de Morelos preparan un protocolo que incluye simulacros de balaceras, para poder salvaguardar la vida frente a los constantes enfrentamientos armados que ocurren en el estado.

César Mejía, líder de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), de la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), argumentó que los representantes estudiantiles han percibido un incremento en la inseguridad, sobre todo en la zona sur.

Esta situación les ha preocupado, ya que cuentan con presencia estudiantil en municipios de esta zona, como Puente de Ixtla, Jojutla, Mazatepec, Tetecala, Miacatlán y Tlaltizapán.

“Nos da mucha tristeza que tengamos que planear este tipo de simulacros, pero la prevención y la integridad de los compañeros es primero… No sentimos temor de que pudiera haber un ataque en contra de la universidad, pero sentimos que sí corremos un peligro… No podemos pensar que una situación así no va a pasar en la universidad, cuando en Puente de Ixtla ha habido enfrentamientos armados a todas horas, de día, de tarde y de noche”, comentó a La Razón.

Ante esto y de cara al próximo regreso a clases presenciales en algunos de sus planteles, los próximos 8 y 14 de febrero, el líder estudiantil compartió el plan que estiman seguir para que sus compañeros puedan salvaguardar la vida dentro y fuera de las instalaciones.

Que (Cuauhtémoc Blanco) no claudique, que haga esfuerzos por combatir esta ola de crímenes y que cuenten a la comunidad universitaria como aliada

César Mejía, Líder estudiantil

“Nosotros esperamos que no tengamos que hacer uso de los conocimientos adquiridos en estos simulacros y que la situación mejore para todo el estado y todo el país, esta crisis de seguridad tan grande, sobre todo en nuestro estado”, externó.

Para elaborar el protocolo de seguridad y los simulacros de balaceras, en los próximos días recurrirán a sus compañeros y especialistas que integran las licenciaturas de Seguridad Ciudadana y Ciencias Forenses en la UAEM.

“Ellos tienen muchas herramientas y conocimientos necesarios para poder desarrollar este tipo de protocolos de manera profesional y responsable. No lo haremos bajo el imaginativo, sino con la ayuda de compañeros que se han estado formando, y tomaremos consejos y asesoramiento con los especialistas de nuestra facultad, para poder hacerlo de la mejor forma”, expuso.

También pidió a sus compañeros, los venados, como se llaman entre la comunidad universitaria, mantener la calma y asumir una responsabilidad con su seguridad personal y de grupo.

“Que nos cuidemos entre nosotros. Recordemos que en cualquier parte de este estado siempre vamos a encontrar a un venado y siempre vamos a buscar encontrar quién nos ayude”, dijo.

Ante esta situación, César Mejía pidió al Gobierno estatal, encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, “que no claudique, que haga esfuerzos por combatir esta ola de crímenes, que es un fenómeno nacional, y que cuenten a la comunidad universitaria como aliada para poder generar políticas públicas, investigación para tomar decisiones. Es algo que está en su cancha, es algo que creo que es una responsabilidad del Ejecutivo y yo deseo que se cumpla”.