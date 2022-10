Salgado: en marcha, la transformación en Guerrero

Ayer, al ofrecer un mensaje al pueblo con motivo de su Primer Informe de Gobierno, Evelyn Salgado Pineda, dijo: “Hoy se han sentado en nuestro estado las bases de esta gran transformación que alcanza a todas y a todos por igual”.

La gobernadora de Guerrero aseguró que así comenzó la gran transformación de la entidad, “con un gobierno democrático, pero sobre todo con un gobierno y con una gobernadora que ama profundamente a su pueblo”.

Enfatizó que en este primer año ha gobernado bajó los postulados de la Cuarta Transformación de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo” y dijo que su ejercicio gubernamental “ha sido austero hacia adentro y generoso hacia afuera”.

Ante más de cinco mil asistentes reunidos afuera del Palacio de Gobierno, en Chilpancingo, la mandataria mencionó: “Hoy nuestra política pública en socialmente eficiente, es transparente, es austera, es integral, es incluyente, innovadora y sobre todo está destinada a desterrar la corrupción y el soborno en todas sus formas y está orientada a la generación del bienestar con perspectiva de género”.

No están solas y no están solos, no descansaré ni descansaremos hasta garantizar las condiciones de bienestar en todo el territorio estatal, aquí está su gobernadora y no daremos ni un paso atrás hasta conquistar la paz que tanto anhelamos y que las y los guerrerenses nos merecemos

Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero

Destacó que gracias a la austeridad republicana se logró desterrar la opulencia y los privilegios, al reducir hasta en un 78 por ciento los gastos de la oficina del Ejecutivo, en comparación con lo que se gastaba en años anteriores.

De igual forma, expresó que durante el primer trimestre de este año se redujo el gasto corriente estatal en un 12 por ciento, con lo que se ahorraron dos mil 693 millones de pesos respecto a lo gastado en el mismo periodo del 2021.

Respecto a los avances en su primer año de gestión, la mandataria detalló que en materia de salud se realizó una inversión de 15 millones de pesos, con la que se terminó la construcción de los hospitales de Tecpan, Petatlán y Chilapa y adelantó que en los próximos días iniciará operaciones la primera clínica de hemodiálisis en el Hospital de Renacimiento, en Acapulco.

Uno de los programas sociales que más destacó fue el de Comunidades del Bienestar con Felicidad, ya que, dijo, de la mano de una inversión de más de 32 millones de pesos se logró ayudar a 49 mil personas con viviendas dignas.

Dijo también que a través del “Protocolo Violeta”, un ejercicio sin precedentes a nivel nacional, se prioriza la atención de niñas y mujeres.

Respecto a la seguridad, Evelyn Salgado remarcó que al ser un tema prioritario, desde el inicio de su administración se ha atendido el tema “en una perfecta coordinación con los municipios y con las autoridades federales” y destacó que “todos los días, a través de la Mesa de Construcción de la Paz, tenemos esta estrategia que ataca de origen las causas que detonan la violencia y que tiene como fin la paz y el bienestar de todas y todos los guerrerenses”.

Al referirse a los hechos que ocurrieron en días pasados en San Miguel Totolapan, la gobernadora reiteró su condena enérgica del suceso, y expresó que actos así “nos obligan a reforzar las acciones que se realizan en este rubro”.

Con especial énfasis, la gobernadora envió un mensaje a los habitantes de la región de Tierra Caliente, al decir: “No están solas y no están solos, no descansaré ni descansaremos hasta garantizar las condiciones de bienestar en todo el territorio estatal, aquí está su gobernadora y no daremos ni un paso atrás hasta conquistar la paz que tanto anhelamos y que las y los guerrerenses nos merecemos”.

Evelyn Salgado aseguró que Andrés Manuel López Obrador “es el mejor Presidente de México que hemos tenido” y arengó a la multitud: “Es un honor estar con Obrador/Es un honor estar con Obrador”. Al final, expresó: “amor con amor se paga”.

A la ceremonia acudió Jorge Alcocer, secretario de Salud, en representación del Presidente López Obrador, mientras que por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acudió Ingrid Gómez, titular de la Secretaría de Mujeres de la capital.