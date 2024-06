Evelyn Salgado supervisa obras de mejoramiento en sistemas de drenaje sanitario y saneamiento de Acapulco

Durante un recorrido de supervisión en las obras que se realizan para el mejoramiento en los sistemas de drenaje sanitario y saneamiento de Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó la inversión histórica bipartita entre los gobiernos federal y estatal por el orden de 464 millones de pesos para este importante rubro, el cual por muchos años estuvo sin ser atendido. En su visita al puerto, la mandataria estatal señaló la relevancia de este tipo de acciones, que repercuten significativamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

“Hay muchos gobiernos que no le apostaban a atender todo lo que fuera el tema del agua, del tratamiento de estas aguas residuales y decían que eran millones que se enterraban en el suelo y que eso no les convenía políticamente hablando. Nosotros creemos lo contrario, nosotros entendemos que el bienestar y el desarrollo de la gente es más importante que todo y que no importa muchas veces lo que se tenga que pagar”, enfatizó la jefa del Ejecutivo estatal.

En el marco del denominado Año de las Obras, la gobernadora dijo que este tipo de acciones son indispensables y necesarias para las y los acapulqueños en función de que permiten el saneamiento de Acapulco, reduciendo los riesgos ambientales y sanitarios, que están asociados con los derrames de aguas negras. Con este esfuerzo se protege la salud pública y, sobre todo, se atiende una problemática que tenía varias décadas sin tener algún tipo de intervención o inversión.

Así son las obras de mejoramiento en sistemas de drenaje sanitario y saneamiento de Acapulco. Foto: Especial.

Explicó que este 2024 se tiene la meta de atender 7.45 kilómetros de colectores sanitarios, así como la rehabilitación y puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas residuales Aguas Blancas y Pie de la Cuesta; anunció que, de manera global, entre las acciones de este ejercicio y el anterior, se espera que, para fines de este año, se logre la renovación de más de 18 kilómetros de colectores sanitarios.

“Estamos muy comprometidos; hoy creemos que no es dinero que se va a la basura. Lo que vamos a hacer va a tener una vida útil de aproximadamente 50 años; lo que hoy estamos haciendo, toda esta infraestructura y todas estas acciones de mejoramiento de los sistemas de agua potable, van para 50 años más. Para dejarle a nuestras futuras generaciones un Acapulco que esté en perfecto estado, sobre todo en el tema de agua potable”, añadió.

En su mensaje, la gobernadora agradeció al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, su respaldo y compromiso para la coordinación de esfuerzos entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), logrando una sinergia a favor de la población en este tipo de acciones, aportando recursos en un 80 por ciento por el gobierno federal y de 20 por ciento por el gobierno estatal

Durante su intervención, el director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix, dio un informe pormenorizado de las acciones que se han llevado a cabo hasta la fecha en materia de agua potable, destacando la intervención del Acueducto Papagayo I y II; los trabajos en los tanques Pirules, Gemelos, Cumbres de Figueroa y Marinos; acciones de agua potable en la zona rural y la detección y reparación de más de 200 fugas en las redes hidráulicas de Acapulco.

En cuanto al tema de saneamiento, se han llevado a cabo obras en los colectores Caleta, Aguas Blancas-Sonora, Papagayo, Nao Trinidad-Cuauhtémoc, Base Naval-Nao Trinidad, Miramar, Diamante, Mala Espina-Diego Hurtado; intervenciones en el Drenaje Sanitario Cereso, en los cárcamos de bombeo Mayan Palace y Mala Espina, así como en las plantas tratadoras de aguas residuales Aguas Blancas, Pie de la Cuesta, Miramar, Renacimiento y Diamante. Las obras de manera general llevan un avance aproximado del 70 por ciento.

JVR