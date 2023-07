FGR solicita 'entrevista' a alcaldesa Norma Otilia Hernández por reunión con líder criminal

La Fiscalía General de la República (FGR) envió un oficio a Norma Otilia Hernández Martínez, alcaldesa de Chilpancingo Guerrero, donde le solicita una 'entrevista'.

Así lo confirmó la propia funcionaria al inaugurar la Expo-feria canina “No compres, adopta” en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, aunque no precisó fecha para esto .

En ese lugar se le cuestionó si ya había recibió notificación por parte de la FGR y confirmó que “ya, ya nos mandaron, pero no nos están abriendo ningún proceso por, por… simplemente fue una entrevista”, respondió.

La alcaldesa también indicó que no ha solicitado amparo porque dijo, “no hay ninguna situación que me vincule”.

"No, porque todavía no me ha llegado nada en realidad, creemos lo que les compartí" y adelantó que actuará en consecuencia "porque todo lo que se ha vertido en mi contra, el hecho que me estén señalando, sin una prueba alguna, que haya un señalamiento, eso ha puesto en inestabilidad el gobierno y en mi persona y en mi familia”.

Hernández Martínez reconoció el pasado 5 de julio haberse reunido con uno de los cabecillas del grupo criminal de 'Los Ardillos', generador de violencia en esa entidad, responsable de la muerte de un maestro de la Normal de Ayotzinapa y presuntamente del asesinato del líder del Partido Verde en Copala, Jesús González.

A pesar de la reunión con el presunto líder de esa organización delincuencial, difundida en redes sociales por medio de un video, la presidenta municipal de la capital guerrerense aseguró que no realizó compromiso alguno con él.

