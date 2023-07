Fiscalía de Guerrero abre carpeta de investigación contra alcaldesa de Chilpancingo por reunión con líder de ‘Los Ardillos’

Sandra Luz Valdovinos Salmerón, fiscal General de Justicia del Estado de Guerrero, indicó que hay una investigación en general por los videos donde aparece la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con el presunto líder de “Los Ardillos”.

En entrevista en la Novena Región Militar, la Fiscal precisó “que por las comunicaciones de la presidenta hay una carpeta”.

“Se hace la investigación por el hecho que se anunció públicamente y de ahí ya se derivan líneas de investigación que puedan tipificar conductas, ya sea del orden común y si fuesen del orden federal se declinará la competencia a la Fiscalía General de la República”.

De igual forma, precisó que la Fiscalía General de la República podría investigar a la funcionaria municipal.

“Me quiero imaginar que por parte de la Fiscalía General de la República ya se inició la carpeta de investigación correspondiente, sin embargo, por cualquier otro delito del orden común que pueda ser competencia de la Fiscalía General del Estado, también haremos la investigación correspondiente y si es necesario declinaremos en su momento la competencia a la Fiscalía General de la República”, expresó.

Por la irrupción de más de cinco mil pobladores, quienes provocaron caos dos días en Chilpancingo, con bloqueos y retención de servidores públicos, explicó que “por la retención de personal de servidores públicos del gobierno del estado, así como policías estatales se abrió una carpeta. Hay una tercera por lo que hace a motín y sabotaje”

Sobre el devastador incendio en el Mercado Central, dijo que no se tiene una investigación clara todavía, ya que se tienen tres líneas diferentes a indagar y los peritajes son muy particulares, aunado a que no se hicieron inmediatamente, porque no se podía acceder al sitio.

“Es muy complicado dada la hora en que se materializó el hecho y de que no todas las cámaras del C5 están operando al 100 por ciento, sin embargo, continuamos por lo menos tres líneas de investigación”, expuso.