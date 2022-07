Gobierno federal respalda apoyos a estudiantes de San Luis Potosí

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, acompañó al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a la entrega de apoyos a estudiantes de la zona metropolitana, acto en el que destacó que el estado puso en marcha este tipo de medidas para garantizar la educación de niñas, niños y jóvenes.

En su intervención, Ricardo Gallardo reiteró que su gobierno fortalecerá los programas de apoyo a la educación, por lo que el próximo ciclo escolar, no solo se mantendrá la entrega de paquetes escolares, sino que se entregarán uniformes “para que se preocupen únicamente por llevar a sus niños a la escuela”.

Fue en la plaza de Los Fundadores de la capital donde la funcionaria federal acompañó al gobernador para hacer la entrega simbólica de mochilas, útiles escolares y zapatos, evento en el que reconoció que San Luis Potosí ya se adelantó a la planeación que la SEP estableció para que los estudiantes no dejen de asistir a la escuela.

¡Gracias, @delfinagomeza, por ser parte de la entrega de programas escolares! Con las mochilas y útiles escolares no dejamos a nadie atrás. #YaSeNota el nuevo San Luis Potosí. pic.twitter.com/sxxy8UCvG1 — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) July 26, 2022

Ante miles de beneficiarios que se dieron cita en el Centro Histórico, Delfina Gómez se dijo sorprendida por la respuesta a este programa y la ayuda que el gobierno de Gallardo Cardona le da al futuro del país.

“Hoy con mucha sorpresa veo que aquí ya se me adelantaron; este apoyo que les dan de verdad, que para muchos y los padres de familia lo van a entender, es increíble, porque a veces no tenemos ni para ello y en ocasiones eso provoca que no mandemos a nuestros niños, eso es lo que hace el gobierno estatal, un esfuerzo para decir: a ver pequeños y pequeñas, que no haya pretexto para que no vayan a la escuela”, señaló Delfina Gómez.

En el marco de la entrega de estos paquetes escolares, la titular de la SEP pidió a los padres de familia que no dejen de llevar a los niños y a los jóvenes a las escuelas, ya que con los apoyos que da el gobierno de San Luis Potosí, junto a los programas complementarios que entrega el Gobierno de México como es la construcción de nuevas escuelas y becas, tienen que aprovechar la oportunidad que se les da para que la educación avance en todo el país.

