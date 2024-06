"Gracias por preocuparse": Ceci Flores, madre buscadora, explica por qué perdió la consciencia

Cecilia Flores, madre buscadora, aseveró que un esguince cervical fue lo que provocó que perdiera la conciencia. A través de un video aseveró que se encuentra en casa tras ser dada de alta con medicación y días de reposo.

“Tengo que pasar dos semanas, por lo menos de reposo para recuperarme de un esguince cervical que sufrí en un golpe en un accidente que tuve de (Ciudad de) México a Querétaro”, señaló en un mensaje que envió a través de sus redes sociales.

Lamentó que “todo esto que se ocasionó por, después de llegar a mi refugio, sufrí de un tremendo dolor de cabeza por el golpe y me haya quedado dormida por tantas horas y me desperté con la presión altísima y la azúcar muy elevada con una descompensación fuerte que me llevó a una cama de hospital”.

Agradeció las muestras de preocupación, además de los mensajes de apoyo y solidaridad. “les agradezco muchísimo y les hago este videíto para que sepan que me encuentro haciendo mis maletas pues este refugio ya no es seguro para mí”, y acotó que dado los mecanismos de seguridad debe retirarse del lugar y trasladarse a otro refugio.

Después de todo estoy en casa, dicen los doctores que fue un esguince cervical lo que provocó que perdiera tanto tiempo la fuerza del cuerpo y la conciencia.



Gracias por preocuparse y por arropar a mis hijos. Sé que un día, entre todos lograremos encontrar a los que nos faltan. pic.twitter.com/wU6XtBYBcm — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 19, 2024

