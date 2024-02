En 18 municipios del estado

Hoy No Circula en Edomex del lunes 19 al sábado 24 de febrero aplica a estos autos Por las restricciones del Hoy No Circula, estos autos son los que no transitan durante la semana del lunes 19 al sábado 24 de febrero en un horario de 5:00 a 22:00 horas