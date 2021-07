Impulsan desarrollo de Guerrero

“En estos años que me ha tocado gobernar, he tratado de ser un gobernador cuidadoso, que trabaje, que responda, que reaccione siempre de la mejor manera para hacer frente a los problemas del estado de Guerrero”, aseguró Héctor Astudillo, al inaugurar en Juan R. Escudero, obras de infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, del IGIFE y de entregar apoyos de programas sociales.

Acompañado de secretarios de despacho, el mandatario destacó que este municipio ha vivido en armonía, que es una de las cosas más importantes a las que puede aspirar un pueblo.

Deseó éxito a la presidenta municipal electa, Diana Carolina Costilla Villanueva, y le recomendó seguir trabajando en favor de este municipio, puerta de las dos Costas.

En este lugar inauguró la avenida Juan R. Escudero, principal vía de circulación que representó una inversión estatal de 6 millones de pesos y consistió en la pavimentación con concreto estampado con 382 metros lineales y entregó actas de nacimiento, de matrimonio.

En su mensaje, deseó que a Guerrero le vaya bien, porque es un estado que merece progresar.

"Quiero dejar de ser gobernador y que los niños, niñas y maestros estén en clases, que sigamos ocupando lugares que no sean los primeros de inseguridad, ya no somos la noticia como hace 6, 5 o 4 años, que estábamos en primer lugar en delitos de alto impacto, hoy estamos en décimo lugar, pero esto no quiere decir que se ha resuelto el problema, lamentablemente Guerrero tiene sus problemas, como cualquier estado, pero ya no somos noticia de impacto nacional", enfatizó.