Inaugura Mara Lezama Foro Nacional México-Unión Europea para convertir el sargazo en una oportunidad

Para analizar la problemática del sargazo y buscar nichos de oportunidades ante este fenómeno natural, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el Foro Nacional México-Unión Europea para convertir el sargazo en una oportunidad, con la presencia del embajador de la delegación de la Unión Europea en México, Gautier Mignot.

En este Foro participaron representantes de las delegaciones del Banco Europeo de Inversiones para México, vinculado a la iniciativa Global Gateway, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en México, funcionarios del gobierno federal, la Cámara de Diputados y organizaciones civiles como The Seas We Love.

Mara Lezama expuso, durante el mensaje de inauguración, que si bien este fenómeno natural afecta a Quintana Roo de manera económica, al paisaje natural, la actividad hotelera y restaurantera, actividades náuticas, etc., también impacta negativamente al sistema arrecifal y la riqueza natural de mares y playas.

“Y como los fenómenos naturales no tienen palabra de honor y el sargazo llegó para quedarse, tenemos que trabajar en equipo para enfrentarlo. Un gobierno estatal no puede solo, un gobierno municipal o la iniciativa privada no pueden solos, por eso agradezco la presencia de las delegaciones, para ponernos de acuerdo y saber qué podemos hacer y enfrentar un fenómeno de esta naturaleza” expuso Mara Lezama.

Recordó que cuando fue presidenta municipal de Benito Juárez convocó a todas y todos a una gran campaña Todas y Todos contra el Sargazo que sumó el esfuerzo colectivo para que desde las 7 de la mañana se trabaje en la limpieza de las playas.

En el mensaje de inauguración, la gobernadora de Quintana Roo destacó que si bien se ha hecho un gran trabajo, con proyectos estratégicos, todavía falta un largo camino por recorrer porque el sargazo va a seguir llegando, y ese pasivo se tiene que convertir en un activo, en un nicho de oportunidad.

La gobernadora Mara Lezama reiteró el apoyo, respaldo, trabajo 24/7 para la atención del sargazo, para el cuidado de la naturaleza, nuestros ecosistemas. “Tenemos que encontrar la solución, se lo merecen nuestras costas, se lo merecen nuestros destinos turísticos, se lo merece el mundo. Y me queda muy claro que la naturaleza algo nos quiere decir. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar nuestros mares” puntualizó.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea Gautier Mignot destacó que este foro será su última misión en México y le da gusto cerrar con broche de oro en Cancún, en atención de un problema que llegó para quedarse.

Felicitó a todas y todos quienes se han implicado en la atención de este fenómeno y aseguró que habrá continuidad en la colaboración para convertirlo en una oportunidad.

El secretario de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora explicó que en seguimiento a las indicaciones de la gobernadora Mara Lezama y al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, en el Foro se logró un intercambio de conocimientos, tecnología y estrategias entre expertos en el tema, para convertir el sargazo en un recurso económico a través de innovadores métodos de industrialización.

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Toni Chaves, destacó el esfuerzo conjunto que se realiza para la atención del sargazo bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama. Enfatizó que Quintana Roo es líder y ejemplo en el Caribe en el trabajo en torno al sargazo.

René Orellana, representante de Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destacó la vinculación entre la industrialización del sargazo y la ciencia, así como la necesidad de tener técnicos especializados para aprovechar el sargazo para biogás y otras aplicaciones.

Entre otras personas estuvieron la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta; el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera; el director general de Organismos Financieros Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Óscar Ramírez Herrera; la senadora Beatriz Paredes, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

