Investigan a policía estatal que amenazó con su arma a periodista en Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó esta mañana que se inició una investigación en contra de un agente de la Policía Estatal Preventiva que el 31 de diciembre del 2022 amenazó con su rifle de cargo al periodista radiofónico, Ernesto Martínez.

De acuerdo con información de la dependencia, la Comisión de Honor y Justicia estatal que se encuentra a cargo de las investigaciones del caso determinará en los siguientes días si el elemento de seguridad, quien ya fue identificado, merece una sanción o no.

Según el testimonio que el comunicador Ernesto Martínez refirió a medios locales, los hechos ocurrieron cuando cubría una nota durante la celebración de Año Nuevo al exterior de un departamento ubicado en el fraccionamiento Alturas del Sur.

Martínez detalló que el incidente que cubría había ocurrido en uno de los departamentos del tercer piso por lo que al no haber ningún acordonamiento en la calle él, al igual que otros compañeros que habían acudido a la zona, empezaron a tomar fotografías y a grabar desde el exterior, pero que al realizarlo el agente lo agredió.

Además, según su versión, tras insultar puso su arma de cargo en su pecho. “ En tres ocasiones trató de quitarme el teléfono, pero las tres veces no lo logró y al último hubo contacto físico donde forcejeamos con el aparato y al ver frustrado su objetivo se enojó y levantó su rifle apuntándome al pecho mientras me decía que me iba a cargar la chin…”, relató.

El comunicador añadió que luego de haber aventado el arma del policía hacia un lado, sus compañeros se dieron cuenta de la situación y le pidieron al oficial que se calmara y a él que se alejara del sitio.

RFH