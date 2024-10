Javier May va por transformación “profunda y de raíz” de Tabasco

Ahora en Tabasco “vamos por una transformación profunda; sé que en cada paso que demos no estaremos solos, porque contaremos con el apoyo del pueblo, gracias, declaró Javier May Rodríguez, tras rendir protesta al cargo de gobernador.

Durante una sesión solemne del Congreso local realizada al mediodía de ayer, Javier May expresó: “Amigas y amigos, siempre he dicho que si queremos resultados diferentes no podemos seguir haciendo lo mismo, por eso, ahora en Tabasco vamos por una transformación profunda y de raíz”.

En lo que fue su primer discurso ya con la investidura de gobernador para el periodo que abarca del 1 de octubre del 2024 al 30 de septiembre del 2030, May Rodríguez anunció que presentará ante el Congreso seis iniciativas de ley para transformar la vida pública.

No queremos que nada se quede a la voluntad ocasional, sino que todo quede establecido legalmente, para que el poder del pueblo sea real

Javier May, Gobernador de Tabasco

“Serán el comienzo de una nueva etapa en la vida pública estatal. Estos cambios legales reflejan nuestros ideales y principios y atienden el sentir del pueblo. No queremos que nada se quede a la voluntad ocasional, sino que todo quede establecido legalmente para que el poder del pueblo sea real”, mencionó el mandatario.

Entre los cambios que propondrá, dijo, se encuentra una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, para realizar una reestructuración administrativa del gobierno, de tal forma que se elimine la duplicidad de funciones y se eficiente la atención ciudadana.

También buscará que se eleve a rango de ley la austeridad y que se se reduzca el salario del gobernador y de los altos funcionarios de la administración pública, para que el jefe del Ejecutivo estatal gane entre 90 mil y 110 mil pesos al mes.

Como parte de su discurso, el nuevo mandatario agradeció la presencia de quien hasta ayer era secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien acudió en representación del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante ella, los legisladores locales y decenas de invitados especiales, Javier May expresó: “Hoy rindo protesta como gobernador constitucional del estado libre y soberano de Tabasco. Lo hacemos con la gran responsabilidad de haber obtenido más del 80 por ciento de la votación en la pasada elección del 2 de junio.

“Estoy consciente de que este resultado histórico no sólo significa la confianza del pueblo en mi persona; es también la esperanza de dar continuidad y consolidar la Cuarta Transformación en Tabasco”, enfatizó.

Mencionó que enviará una iniciativa de reformas para que las y los delegados municipales vuelvan a ser elegidos por voto popular y no haya imposición, y una más para someterse a revocación de mandato en su tercer año de gobierno.

Agregó que también buscará plasmar en la Constitución del estado los nuevos derechos sociales que ofreció durante su campaña, específicamente el apoyo a las personas adultas mayores de 60 a 64 años de edad, así como a personas con discapacidad permanente. Adicionalmente, señaló que emitirá un acuerdo para la creación del Centro Cultural de la Quinta Grijalva.

Javier May Rodríguez agradeció al ahora expresidente López Obrador por el apoyo recibido cuando fue su colaborador y por dar “los primeros pasos desde Tabasco, desde su tierra”, para impulsar la transformación.

Expuso que su compromiso como gobernador es mayor, ya que tiene que darle continuidad a la transformación y cuidar el legado que dejó López Obrador, lo que hará de la mano de la nueva Presidenta, Claudia Sheinbaum.

Aseveró que el movimiento transformador que impulsó López Obrador y cuyos esfuerzos ahora encabezará Claudia Sheinbaum, implicó la instauración de un nuevo modelo económico opuesto al neoliberalismo. Se trata, dijo, de una transformación histórica que avanza de manera pacífica, ordenada y profunda, que ha logrado frenar la corrupción, la desigualdad y la pobreza.

Dijo sentirse privilegiado, porque desde el movimiento del cual forma parte surgió la primera mujer Presidenta de México, y a partir de ahí, “las mujeres nunca más serán relegadas”, eso se debe, dijo, al despertar de la gente.

El gobernador de Tabasco remarcó que en apego a los principios de ese movimiento, su Gobierno será austero y transparente, porque “nada ha dañado más a nuestro querido Tabasco que la deshonestidad de sus gobernantes, el mal uso de los recursos públicos, la corrupción, el influyentismo y otras malas prácticas”.

Y enfatizó: “Ha iniciado un nuevo modelo, donde la honestidad y la fraternidad se han vuelto parte de la forma de gobernar y de la vida de la gente”.

Pasan estafetas

Hasta el cierre de esta edición, se esperaba que en las primeras horas de este martes Margarita González Saravia y Joaquín Jesús Díaz Mena rindieran protesta a los cargos de gobernadores de Morelos y Yucatán, respectivamente.

Ayer por la tarde, horas antes de que acudiera a la sesión solemne del Congreso estatal programada para las 0:00 horas de este martes, Margarita González Saravia presentó en el Zócalo de Cuernavaca la “filosofía e imagen” de lo que será su administración.

Ahí, la nueva mandataria estatal mencionó que tiene la misión de lograr un cambio profundo en las estructuras del estado durante los próximos seis años, en que tendrá en sus manos el timón.

González Saravia destacó que por primera vez en los 155 años de vida del estado de Morelos una mujer fue elegida para liderar sus destinos, lo que representa un hito que quedará marcado en la historia política de esta entidad y del país.

Agregó que su triunfo en las elecciones del pasado 2 de junio no fue un hecho aislado, sino que es resultado de una larga tradición de lucha social y política, que ha definido el carácter del estado a lo largo de la historia.

Desde la Plaza de Armas de la capital de Morelos, la ahora gobernadora aseguró que tiene la convicción de que construirá un Morelos más justo, más igualitario y más digno.

Y enfatizó: “Nosotros hemos luchado por la justicia social, por la defensa de los derechos y sobre todo por la dignidad de cada morelense; en Morelos, nuestra lucha, pero también nuestro diario de vida, han estado vinculados profundamente con la tierra, las aguas y los montes desde tiempos prehispánicos”.

Además, destacó que en la tierra que vio nacer a Emiliano Zapata, Matamoros y otros hombres que han luchado para trabajar por un país más libre y justo, se forjaron los ideas que hoy “nos guían”, y es en esta tierra “donde seguiremos construyendo un futuro mejor para los habitantes de Morelos”.

El evento incluyó la participación de grupos musicales, entre ellos el quinteto clásico Tepoztlán y otros, originarios del estado de Morelos.