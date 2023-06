Justicia para Gerardo. El movimiento en redes por muerte de joven por explotación laboral

Las redes sociales de nueva cuenta hablan y exigen justicia. Pareciera que no funcionan, pero la exigencia y presión para que las autoridades actúen o para que se visibilicen casos como el que te vamos a contar a continuación, se provoca con este tipo de movimientos.

#JusticiaParaGerardo, más allá de un hashtagh, es el grito de justicia de familiares, amigos y conocidos de Gerardo, un joven estudiante de tan sólo 21 años que trabajaba como encargado de una bodega de ropa. Sin embargo, sus superiores le pidieron limpiar el techo de la tienda, una actividad que no estaba dentro de sus labores y por la que, lamentablemente, perdió la vida.

En un comunicado, la tienda explica que limpiar el techo sí estaba dentro de sus labores. Especial

¿Qué pasó con Gerardo?

César Gerardo Medina, era un joven de 21 años que estudiaba arquitectura y que al mismo tiempo trabajaba para poder solventar sus gastos. Era encargado de la bodega de una tienda de ropa llamada Vertiche, ubicada en el centro de San Luis Potosí.

De acuerdo a los testimonios de su prima, los encargados de la tienda le pidieron que limpiara el techo, cuando esta actividad no estaba dentro de sus labores diarias. Gerardo cayó tres pisos, provocándole una contusión cerebral.

ÉL es #GerardoMedina joven estudiante de aquitectura que murió al caer cuando lo pusieron a limpiar un plafón inseguro a gran altura (ese no era su trabajo). Ahora la tienda @vertichemx NO QUIERE HACERSE RESPONSABLE



Abuso laboral y negligencia médica

De acuerdo a este movimiento que se ha hecho en redes sociales para exigir justicia por su muerte, César se enfrentó a dos problemáticas sistemáticas. La primera, el abuso o explotación laboral, poniéndolo a hacer cosas que no tienen que ver con sus funciones, bajo el pensamiento del "ponerse la camiseta"; y la segunda, la presunta negligencia médica.

Los reportes refieren que aunque César fue trasladado al Hospital General de Zona número 2 del IMSS, sus familiares denuncian que no fue atendido de manera correcta, pues él necesitaba estar en Terapia Intensiva, algo a lo que hicieron caso omiso.

Este fue el techo que limpiaba Gerardo antes de caer. Especial

Dos mil pesos por la reparación del daño

De acuerdo a declaraciones de la prima de Gerardo, Vertiche le ofreció dos mil pesos por la reparación del daño a los familiares de la víctima. "La vida de mi primo no cuesta dos mil pesos. Ahorita lo primero es hacer los trámites legales para que nos entreguen el cuerpo y vamos a poner la denuncia por todo lo que pasó, porque sí pasó mucho tiempo para que lo atendieran. No tuvo que haber necesidad de llamar a Derechos Humanos. No debe haber necesidad que la gente tenga que exigir el derecho a la salud", declaró la familiar de la víctima.

El estudiante de 21 años murió al caer porque lo pusieron a limpiar un plafón viejo a gran altura.

ERA EL SUSTENTO DE SU FAMILIA



ERA EL SUSTENTO DE SU FAMILIA

Los usuarios en redes sociales apoyan este movimiento con comentarios como: "Nada le devolverá la vida, pero la empresa y la persona a cargo que le dio la indicación de realizar la actividad sin ningún tipo de seguridad, deben hacerse responsables". La condena sigue y se espera que las autoridades se pronuncien sobre el caso a la brevedad.