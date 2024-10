'Llegamos con mucho orgullo a la mitad del camino': gobernador Samuel García

Al resaltar que este año la información sobre los avances de su administración se hizo diferente a través de seis Informes Regionales, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda rindió su Tercer Informe de Gobierno en el municipio de San Pedro.

Ante la presencia de funcionarios federales, estatales y municipales; legisladores, magistrados, y los sectores empresarial, sindical, académico y organizaciones de la sociedad civil, el mandatario estatal destacó que tras sortear con muchas crisis, llega a la mitad de su gestión con mucho orgullo.

““Hoy llegamos a este cuarto año con la frente en alto y muy orgullosos porque Nuevo León siempre asciende. No hay crisis, no hay obstáculo, y no hay reto que la gente de Nuevo León, que las familias neolonesas, no puedan sacar adelante, y ser su líder político, su Gobernador y llegar a la mitad con estos logros, no me queda más que decirles muchas gracias”, expresó García Sepúlveda.

Tercer Informe de Gobierno de Samuel García, gobernador de Nuevo León. Foto: Especial

Samuel García presenta avances a tres años de Gobierno

El Gobernador presentó los avances y logros de su tercer año dividido en los temas de: Inversiones, Infraestructura, Agua, Transporte y Vialidades, Seguridad, programas sociales, Salud y Ciudad Sustentable.

En el primero de ellos, resaltó que Nuevo León se ha posicionado como motor económico de México con la atracción de 68 billones de dólares en inversión extranjera, con la llegada de 150 nuevas empresas, 137 expansiones y generando más 220 mil nuevos empleos.

Posteriormente, García Sepúlveda enfatizó el proyecto en la construcción de seis carreteras, de las cuales ya se terminaron tres, enfatizando que la más importante es la que se impulsó para detonar la Aduana Colombia-Laredo, que estaba subutilizada, que pasó de 800 cruces a más de 6 mil 500, destinados a elevar la calidad de los servicios del Puerto Fronterizo.

Además precisó que esta nueva red carretera incluyó la Carretera 001 Norte, Nuevo Periférico y la Carretera Interserrana, las cuales conectan con la nueva Aduana para seguir siendo líderes del nearshoring; y adelantó que se otorgarán los permisos para la construcción de dos nuevos puentes y que la Aduana pase de 1 a 3 puentes internacionales.

Samuel García destacó a Nuevo León como el motor económico de México. Foto: Especial

En materia de agua, el gobernador reconoció que ha sido uno de los más grandes retos de su administración debido a la crisis en el suministro, pero gracias a la coordinación con el gobierno federal, se logró en tiempo récord la construcción del nuevo Acueducto El Cuchillo II que estaba planeado desde hace 30 años.

García Sepúlveda, agregó que eso, en conjunto con el arranque de la nueva Presa Libertad, los pozos someros y profundos; la tecnificación de riego de campo; y la renovación de plantas tratadoras de agua, han permitido superar el problema de abasto que se tuvo, pues hoy por hoy las tres presas más importantes se encuentran al 100 por ciento de su capacidad.

Como cuarto tema, el mandatario estatal desglosó los progresos en el tema de transporte y vialidades, en el que subrayó la inversión histórica de 90 mil millones de pesos destinados a las nuevas Líneas del Metro 4 y 6; la reconstrucción de la Línea 2; la modernización de la Línea 1 y 3; así como la adquisición de 2 mil 500 nuevos camiones para el transporte público, la instalación de un nuevos sistema de pago digital y el nuevo Sintram.

Indicó que en vialidad se trabajó en los proyectos del Par Vial Constitución- Morones Prieto, la Gaza Bonifacio Salinas y el Puente Azteca, Paso a Desnivel en Paseo de los Leones, Multimodal Churubusco Vía Tampoco, el distribuidor Triángulo Norte y nueva infraestructura vial en Santa Catarina.

En la imagen, asistentes al Tercer Informe de Gobierno de Samuel García. Foto: Especial

Enseguida, García Sepúlveda enlistó los avances en materia de seguridad, donde destacó la instalación de destacamentos en zonas que vivían en total desigualdad a las que no llegaba la policía , como en Anáhuac, Vallecillo, Salinas Victoria, Cerralvo, China, Santiago, Galeana y Doctor Arroyo; además de la construcción del nuevo campo policial en Villaldama y el nuevo Regimiento Militar en Cerralvo

Además, añadió que entendiendo la importancia de brindar tranquilidad a los ciudadanos su Gobierno relanzó la nueva Fuerza Civil, a la que llegó equipamiento con 80 Black Mambas, nueve helicópteros, mil nuevas patrullas, un nuevo Black Hawk, y un nuevo C5.

Luego, al resaltar que al inicio de su mandato se propuso la misión de dar piso parejo a la población, en el tema social se creó la Nueva Ruta a través del Gabinete de Igualdad, que se enfoca en cinco rubros: alimento, vivienda, educación, empleo y salud, beneficiando a más de 1.6 millones de personas.

Precisó que el alcance con esta estrategia ha sido llevar alimento a más de 337 mil personas , se han entregado miles de escrituras y lotes, se hicieron nuevas guarderías, se reabrieron 105 estancias infantiles y se tienen mil 180 escuelas de tiempo completo y jornada ampliada.

Asimismo se construyeron y renovaron planteles educativos, aulas didácticas y multisensoriales; se implementó el programa de Educación Dual, se construyó el Macrocentro Allende y se rehabilitó el Bicentenario de la Independencia.

También se realizaron centros comunitarios en Mina, El Mirador, Revolución, Estanzuela, Topo Chico, se rehabilitó la Casa de la Mujer en Sabinas Hidalgo y se abrieron nuevos comedores en las casas del Adulto Mayor.

El gobernador Samuel García sorteó la crisis hídrica en Nuevo León. Foto: Especial

En materia de salud, señaló que al llegar a Gobierno se percató de la necesidad de dar cobertura médica, pues más de un millón 700 mil habitantes no contaban con un seguro, por lo que se impulsó el programa “Cuidar tu salud” con el que se ofrece la cobertura universal gratuita a estos neoloneses.

También se creó la Cobertura universal gratuita en los cáncer de mama e infantil , contra la sordera infantil y Código Infarto; se instalaron 84 espacios de lactancia por todo el estado, se construyeron nuevos hospitales como Nuevo Hospital de Salud Mental en Escobedo, un nuevo Centro de Especialidades en San Pedro; nuevas unidades médicas en Allende, General Terán; centros de Adicciones en Salinas Hidalgo y Montemorelos y renovación del Hospital General en Galeana.

Por último, el mandatario estatal destacó que para dar prioridad a los neoleoneses y que cuenten con espacios, en su gestión se buscó tener una ciudad verde, por lo que hoy ya se plantaron 520 mil árboles, se reforestó La Alameda, se creó la Nueva Agencia Estatal para la Calidad del Aire, se creó Limpialeón, se limpió el río Pesquería, se abrió el Museo La Milarca y se renovó el Museo del Palacio, al Arco de la Independencia y la Ruta Escultórica.

De igual forma, se hizo la ampliación del Aeropuerto para el desarrollo turístico, se tienen nuevos pueblos mágicos General Zaragoza y General Terán, se reactivó el teleférico de las Grutas de García; nuevos corredores verdes, se renovó el Parque Fundidora, la Macroplaza y se está construyendo el Nuevo Parque del Agua se impulsó el deporte con el Nuevo Estadio Bicentenario, la Nueva Villa Deportiva Carlos Bremer, la rehabilitación del CARE Niños Héroes, nuevos espacios deportivos en Cerralvo y General Terán.

En su discurso, señaló que sigue comprometido con la ciudadanía de Nuevo León y los próximos tres años que le restan a su mandato lo hará con altura de miras y mucho diálogo.

“Me va a tocar iniciar los primeros tres de los siguientes 200 años deseo firmemente que sean los mejores tres años de Nuevo León, yo nunca podré volver a ser Gobernador de este estado y por eso me he comprometido con el mismo a dar los mejores 3 años de mi vida, la mejor versión de Samuel García, a la orden y para servirle a Nuevo León” Samuel García, gobernador de Nuevo León

cehr