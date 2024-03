Más maestros y mejor educación para Atarjea: Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“Si ustedes me dan su confianza yo me comprometo con ustedes a trabajar duro y a hacer equipo. En mí van a tener una mujer chambeadora, que no le saca a caminar Guanajuato y a recorrer cada uno de sus municipios y llegar hasta Atarjea”, expresó la candidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por Guanajuato’, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en su visita a la comunidad de Mangas Cuatas.

En el encuentro “Claro que Podemos Atarjea”, cientos de personas entusiasmadas con este nuevo comienzo depositaron su confianza en Libia.

“Como mamá y como mujer no hay nada que me mueva más que a Guanajuato le vaya mejor, y para que a Guanajuato le vaya mejor, necesitamos entender que cada municipio tiene realidades diferentes y tenemos que atenderlas todas”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo quien se comprometió a llevar más y mejor educación al Noreste guanajuatense.

Ante la falta de docentes en municipios de la zona, la candidata del PAN, PRI y PRD, propuso implementar un programa que lleve maestras y maestros a esta zona de Guanajuato.

“Tenemos que hacer un compromiso con la educación en el Noreste, para que el Gobierno del Estado tenga un lugar en donde pueda traer a los maestros a pasar una temporada acá con el hospedaje, alimentación y sueldo.

Tengan por seguro que cuando yo sea gobernadora, le vamos a apostar a que tengamos más maestros y actividades para nuestras niñas y niños para que tengan un mejor futuro”, expresó Libia.

Acompañada de su familia y liderazgos de las comunidades rurales de Atarjea, Libia refrendó su respaldo a las mujeres, con el compromiso de otorgar la tarjeta rosa; implementar proyectos hidráulicos para que no falte el agua; mejores caminos y apoyos a la gente del campo; aunado a impulsar el turismo en la zona para posicionar al Noreste de Guanajuato como un destino a visitar.

“Estoy emocionada de que una mujer va a ser Gobernadora, sé que ella le va a echar ganas para llegar y no nos va a fallar. Confiamos en Libia y sé que nos va a apoyar aquí en Atarjea”, dijo Amparo García Hernández, habitante de la comunidad Los Llanitos.

“Lo que más me gustó fue que como mujer nos va a apoyar, porque es como nosotras y sabe que, si nos apoya, nosotras apoyamos a toda la familia. Yo le digo a Libia que aquí en Mangas Cuatas vamos a votar por ella”, expresó Alma Delia Flores.

Éste fue el primer evento del tercer día de gira de Libia Dennise García Muñoz Ledo por el Noreste, la candidata visitará a los municipios de San José Iturbide y San Luis de la Paz para continuar conquistando más corazones guanajuatenses con sus propuestas reales, medibles y alcanzables.

