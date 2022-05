Mara Lezama propone Nuevo Modelo por el Bienestar y el Desarrollo para Quintana Roo

La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatutura de Guerrero, Mara Lezama, propuso un Nuevo Modelo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, alejado del modelo neoliberal que tanto daño le ha hecho a los quintanarroenses.

En el marco del debate entre candidatos a la gubernatura de la entidad, organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), la abanderada de la 4T se presentó ante las y los ciudadanos con un mensaje claro de ser una mujer que no miente, no roba y no traiciona al pueblo, con la capacidad para gobernar el Estado y cambiar el actual sistema, por un Nuevo Modelo de Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Mara Lezama lamentó que con los políticos corruptos se escapara el presupuesto público, siendo el pueblo quien pagó la factura al no tener inversión en sus municipios ni desarrollo con bienestar social por lo que dijo, es fundamental devolver la esperanza, sobre todo la que se merecen el centro y el sur de Quintana Roo.

Mara Lezama propuso un nuevo modelo de desarrollo alejado del neoliberalismo Foto: Especial

La abanderada del guinda consideró urgente potenciar el proyecto turístico estatal con un enfoque de sostenibilidad, “crecimiento sí, pero con un desarrollo sostenible y sustentable”, apuntó.

Daremos un verdadero impulso al Desarrollo Regional diversificando la economía, aumentando el potencial turístico con nuevas vocaciones, promoviendo la comercialización y exportación, además de crear el Instituto Estatal de Economía Social”, precisó. Mara Lezama, candidata a la gubernatura de QRoo.

En educación, la candidata explicó que se van a dignificar las escuelas públicas dotándolas de internet gratuito y mejores instalaciones, se crearán Centros de Educación Digital en las comunidades más pobres, para que, quienes tuvieron que dejar sus estudios terminen su formación en línea y habrá una Canasta Básica Digital para estudiantes de las comunidades con mayor rezago; se hará todo lo necesario para que ningún estudiante se quede atrás.

Lamentó que la corrupción haya dejado en quiebra a municipios, le haya quitado el bienestar al pueblo y generado una profunda desigualdad entre el norte y el sur, por lo que garantizó que se va a barrer este flagelo como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo, garantizando un gobierno que rinda cuentas.

Mar Lezama hizo tres propuestas para el combate a la corrupción: “Vamos a reducir todos los trámites que sólo han servido para que los políticos corruptos se enriquezcan con tu dinero, transparentar y difundir todas las compras y contratos de obra pública del estado, a través de plataformas digitales y participación ciudadana, y se va a implementar un Presupuesto Participativo para que tú decidas y vigiles dónde y cómo se invierta el dinero público”.

Con la Cuarta Transformación aseguró, cambiará la vida pública del Estado, se pondrá orden en cada dependencia del gobierno y se van a reducir todos los trámites a través de la digitalización.

Mara Lezama dijo que esta elección definirá el rumbo de Quintana Roo para los próximos 50 años y convocó a los ciudadanos a este 5 de junio, a elegir entre el cambio verdadero o la continuidad de los malos gobiernos y la mafia de la corrupción “que saqueó nuestro estado, que fomentó la inseguridad, el rezago social y la pobreza”.

LRL