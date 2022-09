Mara Lezama, próxima primera gobernadora de Quintana Roo, presenta a su gabinete

A horas de convertirse en la novena gobernadora del país, una cifra histórica a nivel nacional, Mara Lezama Espino marca, al mismo tiempo, un parteaguas al ser la primera mujer en ocupar la gubernatura de Quintana Roo en sus casi 48 años de existencia.

Cabe recordar que la mandataria electa gobernó por más de tres años, además de obtener la reelección como alcaldesa del municipio de Benito Juárez, y la ciudad de Cancún.

Como alcaldesa, fue reconocida dentro de los 50 mejores presidentes municipales de México y destacó en el top 10 de los más honestos del país.

Apenas en marzo de este año, la publicación Campaing & Elections Research en su Ranking de Alcaldes, ubicó a Mara Lezama en el sexto lugar con una aprobación general de 56.4 por ciento, cifra que la colocó como la segunda alcaldesa mejor calificada de México.

Luego de su triunfo en las elecciones, además de contar con mayoría en el Congreso de la entidad, los quintanarroenses esperan un cambio diametral en su historia, pues por primera ocasión será una mujer y, más que un político, una ciudadana quien se encargue de impulsar el crecimiento económico de Quintana Roo, poner fin a la corrupción, frenar el avance del crimen organizado y terminar con la desigualdad.

LEER MÁS Mara Lezama acompaña a AMLO en supervisión de obras en Quintana Roo

Integrantes de su gabinete

Mara Lezama presentó la tarde de este viernes al equipo de hombres y mujeres que le acompañarán en su gabinete:



Secretaría de Gobierno Maestro Manelich Castilla Cravioto

Secretaría de Seguridad Pública Licenciado Eugenio Segura Vázquez

Secretaría de Finanzas y Planeación Maestro Bernardo Cueto Riestra

Secretaría de Turismo Maestra Karla María Almanza López

Secretaría de Economía Maestro Carlos Manuel Gorocica Moreno

Secretaría de Educación Licenciada Reyna Arceo Rosado

Secretaría de Contraloría Licenciado Luis Pablo Bustamante Beltrán

Secretaría de Desarrollo Social Licenciado Flavio Carlos Rosado

Secretaría de Salud Licenciada Irazú Marisol Sarabia May

Secretaría de Obras Públicas Ingeniero Armando Lara De Nigris

Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable Ingeniera Josefina Huguette Hernández Gómez

Secretaría de Medio Ambiente Ingeniera Linda Saray Cobos Castro

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca Maestra Flor Ruiz Cosio

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Alma Alvarado Moo

Instituto Quintanarroense de la Juventud Licenciada María Cristina Torres GómezMaestro Manelich Castilla CraviotoLicenciado Eugenio Segura VázquezMaestro Bernardo Cueto RiestraMaestra Karla María Almanza LópezMaestro Carlos Manuel Gorocica MorenoLicenciada Reyna Arceo RosadoLicenciado Luis Pablo Bustamante BeltránLicenciado Flavio Carlos RosadoLicenciada Irazú Marisol Sarabia MayIngeniero Armando Lara De NigrisIngeniera Josefina Huguette Hernández GómezIngeniera Linda Saray Cobos CastroMaestra Flor Ruiz CosioAlma Alvarado Moo

ACERCA DEL TEMA Entrega XVI Legislatura Bando Solemne a Mara Lezama como gobernadora electa de Quintana Roo

Compromisos que asumen las y los servidores públicos de Quintana Roo

Las y los servidores públicos del gobierno de Quintana Roo asumieron “con alto sentido de responsabilidad y vocación sociales” sus encargos para el periodo 2022-2027, los cuales corresponden cabalmente a los principios y valores impulsados por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: "No mentir, no robar y no traicionar".

Refrendaron ante el pueblo de Quintana Roo “no les vamos a fallar”, al exponer que la administración entrante pondrá “por el bien de todos, primero a los pobres”, con el fin de cerrar las brechas de desigualdad; austeridad republicana; combate a la corrupción y fin de los privilegios.

Tod@s se han comprometido públicamente a servir al pueblo, respetando los valores de la #CuartaTransformación y así velar por el bienestar de las y los quintanarroenses, siguiendo los principios de: NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR AL PUEBLO. pic.twitter.com/yHM8AmEVBP — Mara Lezama (@MaraLezama) September 23, 2022

Igualmente, prometen un gobierno transparente y cercano a la gente, orientado al bienestar del pueblo; crecimiento con prosperidad compartida, a partir del mejoramiento de las condiciones de vida de las y los quintanarroenses.

Además de una nueva gobernanza, mediante el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo; vigilancia y control ciudadano; finalmente, desarrollo sostenible y sustentable.

MAEP