Mara Lezama encabeza trabajos para entrega - recepción.

La gobernadora electa, Mara Lezama, presentó su equipo encargado del proceso de entrega - recepción, con lo que da inicio formal de los trabajos del proceso de entrega-recepción de la administración pública junto con Carlos Joaquín, gobernador del estado.

Durante el encuentro que se realizó en el salón Cuna del Mestizaje de Palacio de Gobierno, las partes firmaron el acta de avances que incluye: la entrega de 154 carpetas con el estado que guarda la administración pública estatal en materia de recursos humanos, financieros, materiales y el archivo del estado de Quintana Roo.

Al tomar la palabra, la gobernadora electa dijo que el equipo que he designado está comprometido a revisar y analizar de manera minuciosa la información para conocer qué tenemos y cómo estamos, con el objetivo de atender y responder a los ciudadanos de manera transparente y clara desde el gobierno estatal.

Para conocer qué se tiene y cómo se encuentra el estado, con el objetivo de atender y responder a los ciudadanos de manera transparente y clara desde el gobierno estatal.



Les estaremos informando de manera oportuna. (2/2) — Mara Lezama (@MaraLezama) August 23, 2022

más información Fonacot emite bono social por 4 mil mdp para impulsar financiamiento a trabajadoras del sureste

Señaló que a un mes de asumir las riendas del Estado, este procedimiento de entrega – recepción representa un acto de consolidación de la democracia en Quintana Roo, y significa todas las formas de civilidad y responsabilidad entre el gobierno saliente y el gobierno entrante.

Celebró que por primera vez en la historia del estado, en este proceso de entrega se cuenta con un sistema digital mediante el cual se monitorea e integra la información para su análisis, además de que por primera vez participa la ciudadanía que observa y atestigua.

“Tengo perfectamente claro que el gobierno no puede parar y no se debe detener, por eso, la próxima administración iniciará al 100 por ciento para no detener ningún trámite ni ningún servicio”, afirmó.

Primera reunión con equipos de transición, para el proceso formal y transparente de Entrega - Recepción del @GobQuintanaRoo https://t.co/0Mge12Z3tI — Mara Lezama (@MaraLezama) August 23, 2022

te puede interesar Vehículo cae por barranco en la carretera Chilpancingo-Acapulco; muere familia de 4 integrantes

Del equipo de la gobernadora electa participan como Enlace General, Anahí González Hernández; coordinador de Finanzas, Héctor Contreras Mercader; coordinador de Desarrollo Económico, Ecología y Turismo, Artemio Santos; coordinador de Desarrollo Social y Educación, Flavio Carlos Rosado; coordinador de Gobierno, Cristina Torres Gómez; y coordinadora de Rendición de Cuentas, Reyna Arceo Rosado.

Por su parte el gobernador, Carlos Joaquín González, informó que en este acto se entrega la información que permite el análisis de las cuentas que guarda la administración pública.

Mientras que la Coordinadora del equipo de transición del gobierno electo, Anahí González, añadió que mantienen pláticas constructivas y tras revisar la documentación solicitaran la información complementaria que sea necesaria para que los servicios a la ciudadanía en ningún momento se frenen.

JVR