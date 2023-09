María Elena Ríos revela que sufrió un atentado en carretera de Oaxaca.

La saxofonista María Elena Ríos reveló que sufrió un atentado con armas de fuego durante la noche del 15 de septiembre mientras se trasladaba al estado de Oaxaca desde la Ciudad de México.

En un comunicado, la artista explicó que durante el traslado comenzó a escuchar varias detonaciones de armas de fuego, por lo que activó el protocolo para solicitar ayuda mientras viajaba en carretera.

Así, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal respondieron al llamado de María Elena Ríos, cuando llegó a la entrada de Huajuapan de León Oaxaca.

La instrumentista anunció que cambiará su número y responsabilizó a Juan Antonio Vera Carrizal, su familia y asesores legales si algo le sucediera a ella o a su familia.

“Al igual circula información en donde se afirma que me intentaban secuestrar. Desconozco si es lo que pretendían o en ese momento querían matarme, pero de cualquier modo las personas que me han acompañado en los últimos cuatro años, saben que en este momento mi proceso es más que nunca vulnerable y que en innumerables ocasiones he manifestado el terror que me causan las amenazas y agresiones que Juan Antonio Vera Carrizal realiza a través de terceras personas”, apuntó en el comunicado.

Cabe señalar que la saxofonista es parte del Mecanismo de Protección Federal para personas Defensoras de los Derechos Humanos proporcionado por el Gobierno federal.