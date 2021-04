"Vamos a meter a NL al triángulo dorado"

Adrián de la Garza Santos, candidato de la coalición Va fuerte por Nuevo León, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que promoverá a esa entidad para que se integre al llamado Triángulo Dorado, y detonar la actividad económica.

En entrevista con La Razón comentó que en caso de ganar las elecciones su gobierno será dentro de tres ejes: finanzas sanas, justicia social y un énfasis en seguridad pública para equilibrar la economía de los habitantes de ese estado con una disminución de los índices delictivos.

De la Garza Santos resaltó que uno de los principales retos que asumirá desde el inicio de su administración será otorgar servicios de salud a más de un millón de personas que se han quedado sin esa prestación social tras la extinción del Seguro Popular.

La Razón (LR): ¿Cuáles son los ejes que impulsará dentro de su gobierno en caso de ganar las elecciones?

Adrián de la Garza Santos (AGS): El primer eje, finanzas sanas. Segundo eje, seguridad. A mí me tocó ser procurador en este estado en la peor época de inseguridad y veo con preocupación algunos indicadores similares a los que tuvimos previos a la peor época de inseguridad; voy a trabajar muy fuerte en muchos rubros, principalmente dos: fortalecer nuevamente la policía de Fuerza Civil, que en su momento fue considerada la mejor de México, para que regrese a esa posición, y sistemas de inteligencia para poder combatir la inseguridad y, sobre todo, prevenir y evitar que se nos vuelva a presentar una época de inseguridad como la que vivió hace unos años Nuevo León. Un tercer eje es el de justicia social, donde vamos a trabajar con proyectos para atender a la población, sobre todo a la más vulnerable, a la que más lo necesita, para que se acorten las brechas que hay en el estado, donde tenemos algunas de las familias más ricas del país.

LR: ¿En qué consiste ese sistema de seguridad que ha instrumentado?

AGS: Consiste en sistematizar todas las fuentes de información que tenga el municipio de Monterrey; las cámaras, las cámaras de las patrullas, las cámaras corporales de los policías, la información que se levanta todos los días en las diferentes ventanillas de atención del municipio, la gente que anda en la calle atendiendo de manera social y atendiendo en infraestructura (…) nuestro municipio. En Monterrey me tocó implementar un modelo de inteligencia del que no hay precedente en el país, incluso quizá en muy pocas ciudades o en el mundo tengan algo similar a lo que tiene Monterrey. Con este sistema de inteligencia, con la policía uniformada y policía encubierta, hemos logrado bajar, en mi área de responsabilidad, hasta un 50 por ciento de la incidencia delictiva cuando fui procurador de la entidad.

LR: ¿Es viable replicarlo en la entidad, luego de haberlo instrumentado en Monterrey?

AGS: Quiero replicarlo en los diferentes municipios del área metropolitana de Monterrey, y también de forma planeada en la región norte y sur del estado para garantizar la seguridad de Nuevo León, para que no se nos vuelva a presentar una situación de inseguridad como la que ya se nos presentó hace unos años; repito, veo con preocupación que hay indicadores muy similares a los que se presentaron previo a aquella época de inseguridad, y estoy seguro que si hacemos este trabajo de inteligencia, vamos a prevenir para que no se nos presente.

LR: En el tema de las inversiones, ¿cómo va a incorporarlas al estado? ¿Cuál sería su estrategia?

ADG: Queremos en los primeros dos años hacer una estrategia importante de inversión con el dinero que tenga Nuevo León en infraestructura, en la región noreste del país, dado que Texas ha estado teniendo un boom económico muy importante en ese gran triángulo que le han llamado los mismos texanos, los mismos estadounidenses, El Ttriángulo Dorado, entre las ciudades de Houston, Dallas y Austin. Esto se debe a las condiciones internacionales que se están dando entre Estados Unidos y China, además de la desconcentración de la economía de California y que se está dando en el mundo, están siendo aprovechadas por Texas en este Triángulo Dorado.

LR: ¿Es viable impulsarlo?, ¿qué hace falta para concretarlo?

AGS: Nuevo León está en condiciones también de aprovechar esa situación que se está dando, pero tenemos que sentar las bases importantes de infraestructura estratégica en la que tenemos que invertir en comunicaciones, como carreteras, como anillos viales, facilitación para parques industriales, el agua, que es muy importante aquí y que tenemos problemas de abastecimiento, se requiere más infraestructura para garantizar no nada más para el consumo humano, sino también para el desarrollo de la industria, ya sea tecnológica o de manufactura. En fin, son inversiones estratégicas que haremos a través de nuestro programa Finanzas sanas, para que haya no nada más derrama económica del dinero público, sino que haya derrama de la inversión privada. Esto generará por supuesto, trabajo, empleo para la gente, ingreso para la gente, elevando la calidad de vida de toda la ciudadanía que vive aquí en el estado.

Soy un candidato que no les ha mentido, a los demás los hemos exhibido en sus mentiras. Yo soy candidato que no le ha mentido a la gente de Nuevo León y siempre le ha dado resultados. Es momento de poner a Nuevo León en orden

LR: ¿Hay una estrategia para comenzar estos trabajos?

AGS: Ésa es una de las acciones que vamos a hacer para la atracción de economía, ya hemos preparado un camino importante, hace más de una semana, más o menos, estuve en el capitolio de Austin con los representantes de aquella entidad, con las cámaras de comercio, con las cámaras industriales de Texas, preparando la inversión que se puede dar aquí en esta región. Ser parte de la cadena de abastecimiento de ese gran triángulo dorado que está dando Texas.

LR: En materia de salud, ¿qué falta? ¿Qué Nuevo León se encontró en materia de salud?

AGS: En materia de salud tenemos una agenda pendiente muy grande, sobre todo tenemos que invertir fuertemente, pero tenemos un problema también importante: se cancelaron programas sociales, como el del Seguro Popular, que tenía en derechohabientes más o menos como un millón de personas aquí en el estado. Al momento de que se cancela este programa pues están prácticamente a la deriva, no tienen en dónde atenderse.

LR: Está la propuesta del turismo médico…

AGS: También vamos a promover al estado de Nuevo León con el turismo médico, tenemos una gran capacidad de infraestructura hospitalaria, no nada más de hospitales públicos, sino también privados, en donde podemos promover ante el mundo y la región, la oportunidad de fortalecer toda la inversión en capacidad hospitalaria para atender gente de otros lugares, y de esta manera no nada más fortalecer toda la capacidad hospitalaria que tiene Nuevo León.

LR: ¿Por qué los electores de Nuevo León deben votar por Adrián de la Garza?

AGS: Los electores de Nuevo León me conocen, yo he tenido responsabilidades importantes aquí en el estado, fui procurador de justicia en la peor época de inseguridad y hubo resultados con los que hubo una convivencia con paz y tranquilidad, y niveles de seguridad con los que la gente se sentía segura; como presidente municipal de Monterrey, llegué a una ciudad con muchos problemas económicos y de operación, era la ciudad más endeudada del país, no tenía dinero para operar ni tapar un bache; sobre todo soy un candidato que no les ha mentido, a los demás los hemos exhibido en sus mentiras. Yo soy candidato que no le ha mentido a la gente de Nuevo León y siempre le ha dado resultados. Es momento de poner a Nuevo León en orden.