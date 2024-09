El miedo paraliza las actividades en Elota

Este martes, Elota, municipio ubicado al sur del estado de Sinaloa, amaneció como un pueblo fantasma, debido a que sus habitantes prefirieron permanecer en sus casas ante la ola de violencia que se registró en la madrugada de ayer.

Las autoridades suspendieron las clases a todos los niveles y los comercios permanecieron cerrados, mientras que en el municipio contiguo de Culiacán se reportaron desplazamientos de vehículos con hombres armados, quienes realizaron disparos en ráfaga al aire, lo que provocó pánico entre la población.

Además, en otra acción ocurrida en la capital del estado, hombres armados asesinaron a balazos en un ataque directo a dos jóvenes afuera de una vivienda.

Hombres armados derribaron el zaguán e incendiaron la fachada de una casa en La Cruz Elota, ayer. Foto: Especial

Entre la noche del lunes y las primeras horas de ayer se reportaron fuertes balaceras en la comunidad de Potrerillos del Norte del municipio de Elota, lo que causó temor entre los habitantes del lugar y de otras localidades, incluida la cabecera.

En redes sociales circularon fotografías de los daños que sufrieron algunas casas, en las que se aprecian vidrios rotos e impactos de arma de fuego en las fachadas. Sicarios derribaron el portón e incendiaron parte de la pared de una residencia.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Elota decidió suspender clases en todos los planteles del municipio para no exponer a los estudiantes a sufrir agresiones. Además, canceló todas las actividades deportivas y recomendó a comercios y tiendas de autoservicio implementar estrictas medidas de seguridad para proteger a clientes y empleados. Sin embargo, la mayoría de los negocios permaneció con las cortinas bajadas.

En tanto, en algunas zonas de Culiacán se reportó ausentismo en escuelas de educación básica, mientras que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la del Occidente decretaron clases virtuales a partir de hoy y hasta nuevo aviso.

“Derivado de los brotes de violencia y en salvaguarda de la integridad y seguridad del personal docente, administrativo, de confianza y de nuestros estudiantes, a partir del día miércoles 11 de septiembre y hasta que se garantice la seguridad en todo el estado, estaremos trabajando de manera virtual por las plataformas ya diseñadas para ello”, fue el mensaje que compartió la UAS.

Cerca del mediodía, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Gerardo Mérida Sánchez, aseguró que prevalecía la calma en general y que había condiciones para que se retomaran todas las actividades con normalidad.

Pero horas más tarde circularon en redes sociales videos en los que se podía apreciar el desplazamiento de varias camionetas sobre la carretera México 15, al sur de Culiacán, y se escuchaban detonaciones de arma de fuego, casi todas en ráfaga y con gran estruendo.

El impacto mediático de los videos llevó a muchos internautas a reportar que se trataba de nuevos enfrentamientos, aunque posteriormente se aclaró que sólo se trató de disparos al aire.

Ya por la tarde se informó que en el sector habitacional de Santa Fe, al norte de la capital del estado, hombres armados dispararon en forma directa en contra de dos jóvenes que se encontraban afuera de una residencia, lo que provocó la muerte de ambos.

Al lugar llegaron elementos del Ejército y de la Policía Estatal, así como de cuerpos de auxilio, pero una de las víctimas murió en el lugar de los hechos, mientras la otra perdió la vida cuando era trasladada a un hospital.

"Se está actuando"

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que “es muy posible” que la violencia registrada en Sinaloa en los últimos días esté vinculada a la detención, el pasado 25 de julio, del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.

“Es muy posible que esté vinculado a eso, pero hasta el mismo señor Zambada escribió de que no era conveniente la violencia o algo por el estilo. No queremos violencia, nadie quiere la violencia, el pueblo de Sinaloa no merece la violencia”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador lamentó la muerte de un elemento del Ejército y las heridas que sufrió otro durante los enfrentamientos del pasado lunes, y confió en que la violencia será transitoria.

“El reporte es que se enfrentaron, lamentablemente hirieron a dos militares que iban a ayudar para evitar el enfrentamiento y proteger a inocentes. Lamentablemente falleció un sargento; mandamos a su familia nuestras condolencias, fallece en el cumplimiento de su deber, hay un herido, se detuvieron a personas de la delincuencia, a uno en especial, y mucho armamento”, señaló.

El primer mandatario aseguró que en Sinaloa “se está pendiente y se está actuando” desde el Gobierno de la República, con elementos suficientes para garantizar la paz y la tranquilidad.

El titular del Ejecutivo federal agregó: ”Afortunadamente las cosas se están tranquilizando, de todas maneras vamos a seguir cuidando y no es ir a reprimir, es garantizar la protección de la gente, de los ciudadanos, y evitar que se enfrenten las bandas”.