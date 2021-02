Misoginia frena justicia en mi caso: saxofonista

Violencia institucional y misoginia son algunos de los obstáculos a los que la saxofonista María Elena Ríos se ha enfrentado a un año y cinco meses de haber sido atacada con ácido, en su natal Oaxaca.

En entrevista con La Razón, la joven aseguró que si bien sus abogados luchan por la reparación integral del daño, en el proceso, tanto ella como su familia se han visto revictimizadas, pues sufren desinterés y hasta violencia de género por parte de las autoridades.

“Falta ejecutar una última orden de aprehensión y no hay avance. La situación actual me orilla a sentir que el asunto está prácticamente olvidado y eso me genera incertidumbre, ya que la Fiscalía, que es la encargada de cobijarnos, con inacciones como ésta, nos vulnera y provoca miedo.

“Ése es mi caso, uno de los lamentables cientos de delitos de violencia en contra de la mujer en México y, a pesar de las innumerables intimidaciones, sigo confiando en la razón de justicia por lo que me hicieron, sigo de pie”, destacó a este diario.

La saxofonista acusó que entre los pendientes de su caso, hay olvido por parte de la Fiscalía General del estado de Oaxaca, ya que la falta de acción “deja un hueco a sospecha, un pacto de impunidad para no detener al último de los acusados”.

María Elena Ríos fue atacada el 9 de septiembre de 2019 en su hogar, ubicado en Huajuapan de León, Oaxaca. Ese día, dos albañiles le rociaron ácido en el rostro y cuerpo, por órdenes de Rubén “L”, El Charrez, que, a su vez, actuó por instrucciones de Juan Antonio Vera Carrizal y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, este último prófugo.

Al respecto, Diana González Obregón, representante legal de la música, denunció que durante el proceso judicial han detectado influyentismo, acuerdos oscuros y discriminación.

Un ejemplo de ello ocurrió la noche del pasado 4 de febrero, cuando la víctima recibió una llamada del Ministerio Público para avisarle que sostendría una diligencia para reparación del daño, pero en presencia de los abogados de sus agresores, cuando ésta debió ser de manera individual. La autoridad aprobó la diligencia.

La abogada comentó que, por ignorancia, desconocimiento del derecho penal mexicano y falta de análisis del caso, se trató de reclasificar de tentativa de feminicidio a lesiones, criminalizando el hecho, ya que María Elena Ríos sobrevivió “cuando la intención ere arrebatarle la vida”.

Asimismo, sentenció que la justicia para las víctimas no termina con el agresor en la cárcel, pues la víctima tiene derecho a que le reparen el daño y éste debe ser garantizado.

Durante estos 17 meses, María Elena se ha sometido a un doloroso, largo y costoso tratamiento para gradualmente recuperar su salud; sin embargo, los especialistas le han hecho saber que las secuelas serán irreversibles.

ACTIVISTAS ADVIERTEN FALTA DE PROTOCOLO EN FISCALÍAS.

Organizaciones de la sociedad civil aseguraron que la falta de justicia para las mujeres en el país se debe principalmente al nulo interés de las Fiscalías que se traduce en falta de investigaciones con protocolos de género en todos los casos donde resulta afectada.

En entrevista con La Razón, Aracely Rodríguez Nava, directora del colectivo feminista Colibrí, sostuvo que las autoridades no se enfocan realmente a los “cómos y por qués” de las investigaciones, pues les falta mucho para llegar a la verdad y hacer justicia con perspectiva de género. “Muchas autoridades ni siquiera saben cómo se investiga de esa manera”.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detallan que al cierre de 2020, el país registró 940 feminicidios, tan sólo dos menos que en 2019; además de dos mil 783 mujeres víctimas de homicidio doloso, tres mil 136 de homicidio culposo, 57 mil 495 carpetas de investigación levantadas por lesiones, 453 casos de trata de mujeres y 260 mil 067 llamadas de emergencia al 911.

Nayeli Arenas, del colectivo Mujeres Ecatepenses por los Derechos Humanos, aseguró entender la desesperación de María Elena, pues las autoridades, que son las encargadas de brindarle protección, no lo hacen, sino que la han dejado sola y a su suerte.

“Yo me imagino a la saxofonista y me imagino la desesperación que tiene, aparte de que el tipo ése le ha afectado gravemente todos los aspectos de tu vida y pensar que nadie te va a hacer justicia es aún más frustrante, pues quien es la encargada de protegerla no lo hace”, lamentó.