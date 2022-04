Papá niega versión de que Debanhi no fue acechada

El vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, afirmó ayer que los videos del Motel Nueva Castilla no muestran que hubieran seguido a Debanhi dentro del establecimiento o que haya ingresado una persona con ella a ese lugar.

El funcionario mencionó: “El análisis de los videos, hasta este momento y hasta el actual, no permite establecer que ella haya ido acompañada en ningún momento o que la hubiera seguido alguna otra persona, que la hubiera perseguido o acechado alguna otra persona distinta a ella”.

Agregó: “tampoco (los videos) permiten suponer que hubiera ingresado a ese lugar alguna persona distinta a ella o que hubiera egresado otra persona cualquiera que ésta sea. Me refiero a egresado de la zona donde se encuentra la alberca y en la parte última o posterior a la cisterna”.

En entrevista televisiva, el funcionario agregó que ayer se recabaron algunas nuevas entrevistas de personas que ya antes habían declarado y de otras que no lo habían hecho.

Por su parte, Mario Escobar, padre de Debanhi, aseguró que a su hija “la mataron y la sembraron”, y advirtió que no acepta la versión del vicefiscal de Nuevo León, en la que da a entender que la joven cayó por sí sola a la cisterna del Motel Nueva Castilla.

“No voy a parar hasta resolver el caso, se ve (en los videos) que se traslada y regresa, posteriormente está la cisterna, no quiere decir que ella cayó ahí, no hay imágenes de que fue un accidente. Tenemos esas hipótesis, no las descartamos y vamos a demostrar que mi hija no cayó sola, por accidente como dicen ellos”, advirtió.

En entrevista para el Telediario de Multimedios, Mario agregó que aún hay varios videos que se están analizando para saber qué pasó con Debanhi dentro del motel, los cuales debieron ser revisados desde hace 15 días, pero no se hizo, por lo que hubo “mucha negligencia” por parte de la Fiscalía Especializada en Desapariciones.

Mario Escobar mencionó que ya tiene peritajes independientes a los realizados por la Fiscalía de Nuevo León y que en su momento serán dados a conocer, ya que primero van a ser analizados por las autoridades competentes.

Por la tarde, el padre de la joven presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León por lo que consideró una mala actuación de la Fiscalía en la investigación de la desaparición y muerte de su hija.

Ahora buscan a Yolanda

El caso Debanhi ha llevado a que se haga visible también el de Yolanda, joven de 26 años que está desaparecida desde el pasado 31 de marzo.

Familiares y amigos de Yolanda realizaron este martes una concentración en la Explanada de los Héroes de Monterrey, para exigir a las autoridades den con el paradero de la víctima, quien fue vista por última vez en el municipio de San Nicolás de los Garza, cuando se dirigía a una cita de trabajo para poder continuar con sus estudios.

Tras el acto de protesta de ayer, las autoridades agendaron una reunión entre los padres de Yolanda y el gobernador, Samuel García, para el próximo jueves.

Durante los 26 días que la joven lleva desaparecida, su padre, Gerardo Martínez, ha realizado una búsqueda e investigación por su cuenta.

En algunos videos captados por cámaras de seguridad de la zona en donde desapareció Yolanda, se puede ver a la joven caminar por la calle alrededor de las 11:00 de la mañana.

Su padre señaló que una de sus primeras impresiones es que ella habría ido a dejar una solicitud de empleo a una empresa ubicada o en San Nicolás o en Apodaca.

Al respecto, el padre de Debanhi aseguró que se sumará a la búsqueda de Yolanda, quien fue vista por última vez en el crucero que forman la avenida Eloy Cavazos con Francia de la colonia México 86, municipio de San Nicolas de los Garza, alrededor de las 4 de la tarde del pasado 31 de marzo.

En el Senado, minuto de silencio por los feminicidios

El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de Debanhi Escobar y de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el país.

Durante la sesión del pleno, la senadora Martha Lucía Micher, hizo la petición para que la Cámara alta recordara a la joven que desapareció desde la noche del 8 de abril.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, indicó que ya se había acordado el minuto de silencio a favor de Debanhi Escobar y de las víctimas de feminicidio.

“Derivado del acuerdo unánime del Senado les pedimos un minuto por las mujeres víctimas del feminicidio en nuestro país, ni una más ni una menos”, expresó.

Durante la sesión del pleno, el Senado también avaló que el 13 de octubre de cada año sea denominado como el Día Nacional de la Paz.

A partir de una propuesta de la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, que planteó la iniciativa desde octubre de 2019, se estableció dicha fecha para que se anuncien políticas de gobierno, que en el Congreso se debata sin adjetivos y con más propuestas, que en las escuelas se hagan convocatorias a favor de la paz y que ese día “no se mate una mujer y no se secuestre a un niño”.

Vázquez Mota refirió que no es posible que las mujeres y las jóvenes no puedan salir por las noches por el temor a ser violentadas o asesinadas.

Aseveró que aunque “México no vive una guerra, tampoco vive en paz”, por lo que es importante que el país tenga un día a nivel nacional para recordar la importancia de que todos los ciudadanos puedan vivir de forma pacífica.

Culpa de violencia a la mujer a neoliberalismo

Para acabar con los feminicidios, la base es tener una mejor sociedad, aseguró ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien atribuyó este flagelo y las desapariciones de las mujeres al modelo neoliberal que prevaleció durante muchos años en el país.

“¿Cómo se detiene la violencia? Pues así, con una sociedad mejor; ésa es la base”, respondió el mandatario, al ser cuestionado sobre las agresiones que sufren las mujeres en el país.

“Pues yo siento que el problema, la falla de origen, es el modelo imperante (neoliberalismo) durante mucho tiempo; creo que se dejaron de promover principios, valores; se quiso eclipsar todo el sistema de vida inspirado en nuestras culturas, en nuestras grandes civilizaciones, por un sistema materialista, individualista, egoísta”, añadió.

El titular del Ejecutivo agregó que la pérdida de valores culturales, morales, espirituales, aparejada a la falta de oportunidades, al empobrecimiento, a la desigualdad, ocasionó una decadencia.

“Fue un proceso de degradación progresivo, eso es una decadencia, entonces hizo crisis”, afirmó.

Gráfico

Al plantear lo que se tiene que hacer, señaló que se debe cambiar completamente el modelo neoliberal.

“Como lo estamos haciendo, y que no sea el dinero, lo material, lo básico; el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el evitar la desintegración de las familias”, consideró.

El Presidente criticó también que se promovió un modelo consumista, en donde lo importante es cuánto tienes y que eso representa cuánto vales, y a la vez defendió las costumbres y las tradiciones de la cultura mexicana.

Es por ello que propuso regresar a infundir principios, valores, en los que, aseguró, se basa la transformación en la que todos tienen que contribuir.

Para resolver el problema de la violencia, comentó que se deben atender las causas que la originan, además de que no haya tanta pobreza, que se mejoren los salarios, que haya empleos, y que se atienda a los jóvenes.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre de este año, se registraron 229 feminicidios en el país.

Respecto al caso de Debanhi Escobar, el Presidente López Obrador aseguró que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aceptó la ayuda que se le ofreció para la investigación.

“El gobernador aceptó que un equipo del Gobierno federal coadyuvará en el proceso de investigación y cuando se tenga más información se dará a conocer”, dijo.

El Ejecutivo agregó que la colaboración se dará con respeto a las instancias judiciales del estado, tras comentar que la atención del asunto corresponde a las autoridades del Gobierno local.

Mencionó que, con la colaboración de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, en otros casos se han alcanzado resultados.

Este lunes, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que actualmente se vive una grave crisis de violencia en contra de las mujeres en el país, en un contexto de más de 24 mil 600 desaparecidas.

Con información de Magali Juárez y Ricardo Moya