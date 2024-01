Mujeres con Bienestar 2024 inicia segunda etapa: así puedes registrarte en el Edomex

La convocatoria para el registro a la segunda etapa de Mujeres con Bienestar ya está lista y es pública desde el sitio oficial de este programa que apoya a las mujeres del Estado de México en situación de vulnerabilidad, con 2 mil 500 pesos bimestrales.

Si fuiste una de las mujeres que realizó en la primera etapa su registro a Mujeres con Bienestar, pero sin éxito o eres una solicitante que pedirá por primera vez el apoyo, esto te interesa, pues la nueva convocatoria a la segunda etapa, está dirigida a ambos sectores de la población femenina en el Edomex.

¿En qué consiste la segunda etapa de registro a Mujeres con Bienestar?

Hay dos opciones de registro para las mujeres que estén interesadas en ser parte de este programa impulsado por el gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México. La primera es para las mujeres que hicieron su registro en la primera etapa, pero que no fueron seleccionadas entre las 400 mil habitantes mexiquenses que reciben ya los 2 mil 500 bimestrales.

La segunda opción, es para aquellas mujeres que no realizaron el registro en la primera etapa y que es su primera vez solicitando el apoyo. En el primer caso, si ya realizaste el registro en la primera etapa y no fuiste aceptada, no te preocupes, tu solicitud sigue estando vigente. Ya no es necesario que te registres de nueva cuenta.

Para saber cómo va tu solicitud, deberás ingresar al sitio de Mujeres con Bienestar, haciendo click AQUÍ, elegir la opción "¿Ya tienes una solicitd? Consulta su estado", ingresar tu número de folio, así como el número de celular completo que registraste aquella ocasión. Ahí te darás cuenta cómo va tu solicitud.

Mujeres con Bienestar. La Razón

Si es la primera vez que te registrarás, entonces eliges la opción "¿Es la primera vez que llenas la solicitud?" y llenarás el formulario que te solicitan de inicio. Te preguntarán si cumples con los criterios que necesitas para participar en el programa, como:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

​Residir en el Estado de México.

​Tener entre 18 y 64 años de edad.

Luego deberás ingresar tu CURP y posteriormente ingresarás una dirección de correo electrónico personal. Ingresarás tu número de celular y ahí te enviarán un código. Luego de validarlo, deberás ingresar tus datos personales. Tras confirmar tus datos y llenar ese formulario, recibirás un folio que te indica que concluiste de manera exitosa tu solicitud. Recuerda que ese folio lo debes guardar para continuar con tu solicitud a Mujeres con Bienestar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.