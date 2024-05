Desde su nacimiento, niñas y niños de la Cuauhtémoc tendrán alimento de calidad, promete Rojo de la Vega

Durante un recorrido por el barrio de Tepito en la colonia Morelos, la candidata por la alcaldía de Cuauhtémoc por la coalición “Va por la Ciudad de México”, integrada por el PRI, PAN y PRD, Ale Rojo de la Vega, le comentó a las vecinas y vecinos de la zona con motivo del Día del niño y la niña que fueron éstos, los que la impulsaron a crear hace 12 años su fundación Movimiento Unido por la Infancia (MUI México) en la cual se lleva educación no formal, alimentos, juguetes y ropa a esas personitas que no tienen culpa de nada y necesitan oportunidades para su desarrollo.

Y agregó: "me ha tocado ver y sentir la desesperación de una madre que no tiene como darle de comer a su hijo y en la Cuauhtémoc no va a pasar más; de acuerdo a datos del Inegi, nacen en promedio 5000 niñas y niños en nuestra demarcación, por ello, en cuanto tome posesión como alcaldesa de esta demarcación tendrán alimento de calidad y suficiente desde su nacimiento" a través de las siguientes acciones:

Promoveremos la lactancia materna, daremos platicas a madres primerizas, sobre la importancia, las técnicas y las formas de prolongar su alimento 100% de leche materna, que lleve a niñas y niños a tener una mejor salud.

​Asimismo, para quienes no puedan amamantar a sus bebes porque tienen poco tejido mamario o porque no la producen en las cantidades necesarias o no tienen el suficiente tiempo ya que deben trabajar; las vamos a ayudar: tomaremos la nutrición de nuestra primera infancia en serio.

​Vamos a gestionar la entrega gratuita de sucedáneos de leche materna para fortalecer a los infantes que así lo requieran.

Por otra parte, Rojo de le Vega, aseguró que de todos es conocido que no existen los espacios suficientes para que las niñas y los niños jueguen; por tal razón, se comprometió a generar, habilitar y rehabilitar los lugares, áreas verdes y espacios para el juego, la recreación y el deporte, además de tener más y mejores actividades en las casas de cultura y deportivos de la alcaldía.

Será a través de la creación una jefatura de unidad departamental de promoción y ejercicio de los derechos de la niñez, que contará con presupuesto especifico y transversal con el que llevemos acabo estas acciones.

La activista y candidata, concluyó señalando que las mamás que en su mayoría trabajan, recibirán un apoyo económico para aligerar su carga y tarea, además de que se mejorarán los Cendis y regresaremos las estancias infantiles. La austeridad no existirá para nosotros en esta materia, si ejercemos el presupuesto con responsabilidad social hacía los habitantes de la demarcación.

