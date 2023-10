Nuevo León será sede de la Feria CLIF 2024

La China International Logistics and Transportation Fair, CILF por sus siglas en inglés, como estructura de logística y cadena de suministro más grande del mundo, vendrá a Nuevo León en 2024.

“Tuvimos una reunión para dar una gran noticia: En 2024 seremos la sede de la Feria CILF en Monterrey, un evento de clase mundial, al nivel de Nuevo León”, expresó hoy el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

El nuevo Nuevo León está imparable y en China lo saben, por ello el Estado será sede de esta feria de talla mundial que en su edición 2023 reunió a 2 mil empresas de 40 países de diferentes partes del planeta.

El evento marca el "Nuevo León's moment" en medio de una fuerte inversión extranjera. Foto: Especial

En la reunión se destacó la participación de Jesús Seade Kuri, Embajador de México en China; Iván Rivas Rodríguez, Secretario de Economía estatal; Roberto Abraham Vargas Molina, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey; Emmanuel Loo, Subsecretario de Inversión; Raúl Cantú de la Garza, Presidente Municipal de Salinas Victoria, además de Zhi Li, Presidente de Shenzhen Logistics and Supply Chain Association and presidente de China (Shenzhen) International Logistics and Supply Chain Fair; Tony Liu, vicepresidente de USMCA Supply Chain Association, presidente de Mexico China Products and Industries offshoring and Matchmaking Fair y manager de China (Shenzhen) International Logistics and Supply Chain Fair, entre otros invitados.

Para el 2024 se espera de más de 10 mil expositores y más de 200 mil visitas profesionales tanto nacionales como internacionales.

Esta feria se celebra desde hace 17 años y se ha convertido en una actividad importante para el desarrollo de la industria moderna de logística y cadena de suministro.

Con fechas para su realización aún por definirse, la CILF 2024 llega en el “Nuevo León’s moment”, época en la que se han presentado condiciones de una amplia inversión extranjera directa que supera los 37 billones de dólares, en el que también se consolida como la capital industrial de México, el motor económico del país y el nuevo hub de tecnología, electromovilidad e industria de futuro.

En este contexto es también destacada la actual renovación de Puerto Colombia, como ruta logística líder para cruzar hacia Estados Unidos, consolidándose como un estratégico hub de logística.

“¡Estamos imparables, aún no se acaba el 2023, pero ya vamos con todo al 2024! ¡Ánimo!”, concluyó el Mandatario estatal.

