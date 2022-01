Se extiende Ómicron en 26 estados; crece 69% en 6 días

La variante Ómicron de Covid-19 se ha expandido a 26 estados, con 808 contagios que han sido confirmados en la base de datos Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) y por las secretarías de Salud estatales.

De acuerdo con la plataforma de monitoreo mundial, las entidades con casos de Ómicron son la Ciudad de México, con 340; Estado de México, 81; Sinaloa, 51; Yucatán, 44; Jalisco, 43; Quintana Roo, 36, y Tabasco, 31.

También Guerrero y Oaxaca, con 11 cada uno; Sonora, nueve; Durango, Tamaulipas y Tlaxcala, siete cada uno; Chiapas, seis; Puebla y Veracruz, con cinco en cada estado, y Aguascalientes, Baja California e Hidalgo, con un caso cada uno.

A pesar de que Hidalgo sólo aparece con un paciente de la variante en GISAID, la Secretaría de Salud estatal confirmó el 3 de enero que ya se habían detectado 42 casos.

En Jalisco, este lunes se confirmaron 23 casos más de los que aparecen en GISAID, es decir, 66.

Hasta este 10 de enero, las autoridades locales en Nuevo León confirmaron 36 casos; en Coahuila, tres; en Colima, Guanajuato y San Luis Potosí, dos en cada uno, y en Baja California Sur y Nayarit, uno por cada entidad.

Las únicas entidades que hasta hoy no tienen registros de esta variante son Campeche, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Querétaro y Zacatecas.

El 4 de enero, la cifra de GISAID y las confirmaciones de autoridades estatales sumaron 478 casos en 22 estados, lo que indica que los 808 casos reportados este lunes representan un incremento del 69 por ciento en seis días.

LA HOSPITALIZACIÓN. Hasta el cierre de esta edición, Quintana Roo, Baja California Sur y Chihuahua son los estados con mayor ocupación hospitalaria general, al registrar un 63.6, 60.3 y 57.4 por ciento, respectivamente, mientras que las otras 29 entidades se encuentran debajo del 50 por ciento.

Esto también refleja que 92 hospitales distribuidos en 26 estados ya no tienen cupo en camas de hospitalización general para recibir más pacientes, entre los que se encuentra el Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS, en la Ciudad de México.

Al tomar en cuenta la hospitalización general que los estados registraban el 1 de enero, se observa que el mayor incremento se dio en Quintana Roo, pues al comienzo del 2022 estaba en 15.9 por ciento de capacidad, pero este domingo se incrementó a 63.6 por ciento, es decir, 300 por ciento más.

El segundo estado con el mayor repunte fue Campeche con 214.8 por ciento, aunque realmente su ocupación es de las más bajas, pues pasó de 0.27 a 0.85 por ciento.

Respecto a la ocupación de camas con ventilador, Aguascalientes ya registró 59.1 por ciento, por lo que se sitúa en el primer lugar en este rubro. El resto de estados reporta estar a menos del 37 por ciento.

Sobre las Unidades de Cuidados Intensivos, Zacatecas es la entidad con menos capacidad para recibir pacientes, al registrar 77.7 por ciento de ocupación, seguido de Durango, con 69.9 por ciento; Aguascalientes, con 66.6 por ciento; Querétaro, con 56.2 por ciento, y Chihuahua, con 52.7 por ciento.

Lo anterior forma parte de las señales que expertos en Salud apuntan como los indicadores que deberían alertar sobre la magnitud de la propagación de la nueva variante Ómicron.

“Eso de 800 es la cifra más pequeña que podemos imaginar de la realidad. México no tiene un sistema de información que nos diga realmente cuántos hay y dónde están. Si ya tenemos 800 registrados, en realidad debemos de pensar que afuera, en la calle, hay cientos de miles de personas contagiadas con esa variante”, comentó a La Razón Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Desde su perspectiva, “ha habido un gran menosprecio” por parte de las autoridades, no sólo ante la nueva variante, sino desde el inicio, al no controlar los ingresos internacionales y seguir con eventos masivos.

La hospitalización de personas ya vacunadas, que han llegado a presentar cuadros graves de Covid-19 y que fallecen, son una señal de que no todas las vacunas son tan efectivas o que no se han manejado correctamente, señaló el catedrático.

“¿Qué tan bien ha funcionado eso en México? Yo creo que nadie lo sabe, no ha habido ningún interés en hacer una evaluación acerca de cómo se reciben, almacenan, trasladan y aplican. No tenemos información y no podemos dar opiniones tajantes; puede que hayan sido buenas condiciones, pero también puede ser que hayan sido malas”, refirió López Cervantes.

El dato: Los estados que reportaron disminución de hospitalizaciones fueron Baja California, pues de 42.2 bajó a 37.2 por ciento, y Durango, que estaba al 42.1 y disminuyó a 39.5 por ciento.

En el mismo sentido, el epidemiólogo Alejandro Macías apuntó, mediante un mensaje en redes sociales, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador resultó positivo por segunda ocasión, aun cuando ya contaba con el esquema completo, además del refuerzo, lo que representó la “muestra de la gran transmisión de la variante Ómicron”.

En un mensaje aparte, el especialista recalcó que “ningún virus se ha transmitido globalmente, en la historia del mundo”, con la velocidad que la nueva variante lo está haciendo.

López Cervantes concluyó con un exhorto a la población, porque “para las autoridades es inútil mandarles un mensaje, no hacen caso. Mi interés es decirle a la gente que no eche en saco roto la información. Esta variante podría, en muchos casos, tener un resultado no muy malo, pero en algunos puede llegar a provocar la muerte; entonces, no la menosprecien, ténganle respeto”.

La ocupación hospitalaria repunta 161% en 10 días

En los primeros 10 días del 2022, las hospitalizaciones por Covid-19 en la Ciudad de México repuntaron 161.5 por ciento.

De 311 hospitalizaciones que se reportaron el 31 de diciembre pasado, lo que representaba una ocupación del 5.2 por ciento de las seis mil dos camas habilitadas para la atención de la enfermedad con las que cuenta la red hospitalaria de la Secretaría de Salud capitalina, este 10 de enero la cifra aumentó a 816 hospitalizaciones, indicó el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Peña Merino. Esto significa 13.6 por ciento de ocupación hospitalaria.

No obstante, hasta la tarde de ayer, la página del semáforo de Covid-19 del Gobierno de la ciudad reportaba 745 hospitalizaciones, con 12 por ciento de ocupación hospitalaria del total de camas.

La ocupación hospitalaria en la capital se mantuvo estable —con menos de 400 camas ocupadas— desde el 3 de diciembre del año pasado; sin embargo, a partir del 4 de enero pasado se reportó un aumento, con 411 camas ocupadas, cifra que ha ido en aumento constante todos los días.

Además, hasta este domingo 9 de enero, el Sistema de información de la Red IRAG de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportó que 16 hospitales de la Ciudad de México presentaron ocupación del 100 por ciento en sus camas de atención general.

Esto significa que, en apenas una semana, la cantidad de hospitales saturados en su totalidad aumentó 77 por ciento, pues el 1 de enero se registraron nueve hospitales con 100 por ciento de su ocupación en camas generales.

Con respecto a las camas con ventilador, hasta el 9 de enero se reportaron cinco hospitales saturados al 100 por ciento: el Primero de Octubre, el Hospital General de Zona No. 24 de Insurgentes, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, el Hospital General de Zona Carlos McGregor y el de San Ángel, cuando 10 días atrás, el 1 de enero, únicamente había un hospital con todas las camas con ventilador saturadas.

Mientras que la ocupación de hospitales con camas de cuidados intensivos aumentó de dos hospitales saturados al 100 por ciento el 1 de enero, a tres al comienzo de esta semana.

Ana María, una joven de 25 años residente de la alcaldía Venustiano Carranza, se dijo sorprendida tras dar positivo a Covid-19, debido a que cuenta con ambas dosis de la vacuna, además de que ya había padecido la enfermedad con anterioridad, por lo que considera “de vital importancia” que la población “no se confíe” ante el nuevo repunte ocasionado por la variante Ómicron.

“En épocas de frío me da alergia, ya estaba vacunada con esquema completo y no tiene mucho que me dio Covid, unos meses; por eso pensé que sería alergia y me sorprendió enterarme de que otra vez era Covid”, comentó a este diario.

Los primeros síntomas que tuvo fueron “escurrimiento nasal y un poco de tos”, lo que la hizo pensar que se trataba de una alergia o el cambio de temperatura propio de la temporada, ya que hubo diferencias con el primer cuadro de síntomas que tuvo. “Fue muy distinto, era un dolor insoportable de cuerpo y cansancio que me tumbó varios días; por eso ahora, que no me sentí tan mal, lo dudé, pero es por eso que creo que ya nadie nos podemos confiar. Lo de menos es que no nos dé fuerte, la cosa es que en la desidia se infecten más y no todos corran la misma suerte”, dijo.

El dato: El acumulado de casos positivos a Covid-19 durante toda la pandemia señala un millón 41 mil 573 contagios, así como 52 mil 911 defunciones provocadas por esta enfermedad.

Se alcanzó ya pico de la segunda ola

La Ciudad de México ya alcanzó la misma cantidad de contagios de Covid-19 que durante el pico de casos que se registró el año pasado, cuando la capital transitaba por la segunda ola de la pandemia, aunque esta vez hay seis por ciento de personas hospitalizadas, ratificó ayer el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Peña Merino.

Por medio de un tuit publicado este lunes, el funcionario resaltó que 70 por ciento de las personas que han sido hospitalizadas por el virus en este repunte, ocasionado por la variante Ómicron, no estaban vacunadas.

En este sentido, recordó que, a partir de este día, dará inicio la aplicación de la vacuna para jóvenes de 15 a 17 años de edad y la dosis de refuerzo para el personal de salud, como se anunció la semana pasada; además, la ciudad continuará la aplicación de dosis para rezagados mayores de 60 años y de otros grupos de edad.

Peña Merino recordó que, actualmente, el 96 por ciento de los capitalinos adultos ya cuenta con la vacuna contra el virus; es decir, alrededor de 7.1 millones de personas; sin embargo, destacó que hay alrededor de 296 mil personas que no cuentan con cuadro completo o están rezagados, por lo que, de los 816 pacientes con Covid-19 que permanecían hospitalizados hasta la mañana de ayer, 571 (el 70 por ciento) corresponden a ese grupo de no vacunados.

Con información de Frida Sánchez