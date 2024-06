“Periodismo, un trabajo de riesgo en Morelos”

Durante el mandato del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se han registrado por lo menos 10 agresiones o represiones a periodistas, de acuerdo con la reportera Perla Aguilar Figueroa.

Aguilar Figueroa fue víctima de una agresión física por parte de una trabajadora del ayuntamiento Tlaltizapán el pasado martes, hechos que quedaron documentados a través de un video que fue difundido en redes sociales.

La comunicadora señaló que durante el actual sexenio ha notado un aumento en las agresiones y represiones a compañeros periodistas.

“El más grave, el presunto secuestro y asesinato del compañero Carlos Figueroa del portal Acá en el Show, el pasado 26 de abril.

“A lo largo del sexenio se tienen aproximadamente unos 10 casos de compañeros que hemos sido víctimas de represión que van desde dependencias estatales como la misma Fiscalía, de la Comisión Estatal de Seguridad, también una diputada de la actual legislatura y los propios ayuntamientos de los municipios de Cuautla, Jojutla y Tlaltizapán

“No hay garantías para el ejercicio de la libertad de expresión o se puede decir que (el periodismo) es un trabajo de alto riesgo para ejercerlo en Morelos”, comentó Aguilar Figueroa a La Razón.

Mencionó que ya presentó una denuncia ante las Fiscalías General de Justicia de Morelos y Anticorrupción.

De acuerdo con Artículo 19, entre el 2019 y lo que va de este 2024 han asesinado a tres periodistas en la entidad. Se trata de Samir Flores Soberanes de Radio Amilzinko 100.7 FM, quien fue asesinado el 20 de febrero del 2019; Rogelio Barragán, del medio Guerrero al Instante el 30 de junio del 2019.

El hecho más reciente es el del comunicador y productor Roberto Carlos Figueroa, quien el pasado 26 de abril, fue localizado sin vida junto a otra persona, a un costado de la carretera federal México-Cuernavaca, de acuerdo con el Gobierno estatal. El comunicador formaba parte del portal Acá en el show.

Aguilar Figueroa también señaló que tras la agresión del pasado martes ha recibido diversos mensajes amenazadores a través de sus redes sociales.

“Son mensajes de odio, mensajes de desprestigio, han creado un perfil falso con mi nombre y las amenazas van desde que, pues yo me lo busqué, lo que ocurrió el día de ayer, fue la primera de lo que me va a ocurrir en los siguientes días, ¿no?, que porque son muchas las personas que, pues me quieren golpear.

“Entonces si eso me ocurrió en un espacio público, en un ayuntamiento, imagínate lo que va a pasar en vía pública, sobre todo, porque yo vivo en el mismo municipio en donde ocurren los hechos”, narró la comunicadora.

Dijo que ante esta situación se siente insegura, pues a pesar de que porta un botón de pánico, los elementos de seguridad no llegan de inmediato.

“Me pueden agredir en cualquier momento en la vía pública y tampoco me puedo quedar en mi casa encerrada, sería como yo misma censurarme”, declaró Aguilar Figueroa.

Asimismo, pidió a las autoridades estatales garantías de seguridad para ella y sus compañeros reporteros.

“Al presidente municipal, Gabriel Moreno Bruno, le pediría que, pues responda, que dé la cara que se deslinde y que sancione si es necesario, y a la Fiscalía, pues lo mismo que se apliquen las sanciones convenientes”, pidió la periodista.

La mañana de este miércoles, reporteros de Morelos protestaton en la Plaza de Armas, en la ciudad de Cuernavaca, para exigir respeto a su labor, así como garantías a la libertad de expresión luego de la agresión a Perla Aguilar en el municipio Tlaltizapán.

Los periodistas manifestaron su rechazo a las acciones violentas contra los medios y con pancartas respaldaron a su compañera agredida.

“Todos los días salimos a reportear con la única defensa que es nuestro celular, cámaras fotográficas o de video como herramientas de trabajo y nuestro gafete prensa como escudo, pero reportear en el mismo lugar en que vives te vulnera porque todos saben dónde vives.

“Es por ello que exijo al presidente municipal, Gabriel Moreno Bruno, que fije una postura sobre los hechos ocurridos el día de ayer, en donde su trabajadora Celeine Díaz Huicochea me agredió y me quitó el celular”, dijo la comunicadora antes los medios de información.

También pidió que aclarara al alcalde de Tlaltizapán si él dio la instrucción de no dejar pasar a los reporteros y grabar en el ayuntamiento.

Además, la comunicadora morelense llamó a la Comisión Estatal de Seguridad a tomar cartas en el asunto e hizo responsable al presidente municipal de Tlaltizapán, Gabriel Moreno Bruno, de lo que le pudiera ocurrir a ella o a su familia.