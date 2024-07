No permitiremos que el TEPJF cuestione legitimidad del triunfo de Claudia Sheinbaum: Salomón Jara

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, desestimó los argumentos presentados por magistrados electorales para responsabilizar al Presidente Andrés Manuel López Obrador por una supuesta intervención irregular durante el proceso electoral de junio y aseguró que el triunfo de Claudia Sheinbaum está legitimado por la voluntad de la mayoría de las y los mexicanos.

Durante su conferencia de prensa semanal, el gobernante oaxaqueño expresó su total respaldo al primer mandatario frente a lo que calificó como censura por parte de integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Acusan, sin demostrarlo, que algunas conferencias de nuestro presidente supuestamente generaron 'inequidad' en el proceso electoral pasado”, señaló el gobernador oaxaqueño.

Dijo que las conferencias de prensa mañaneras son el instrumento del presidente de la república para cumplir su compromiso de transparencia y rendición de cuentas; además, explicó que con las conferencias el primer mandatario garantiza el derecho de las y los mexicanos a estar informados sobre los grandes temas nacionales, incluidas las respuestas a cuestionamientos que le hacen desde o a través de los medios de comunicación.

Acusó que la determinación de la y los magistrados electorales ocurre en un contexto donde el Poder Judicial se opone a la iniciativa del presidente López Obrador para transformarlo de manera profunda y, de forma coordinada, la oposición presiona a la autoridad electoral para que trasgreda la ley en materia de sobrerrepresentación.

“El conservadurismo no solamente no entiende que no entiende, sino que se opone a la determinación que 30 millones de mexicanas y mexicanos expresaron libremente con su voto"