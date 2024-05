Presentan Pablo Lemus y Jorge Álvarez Máynez propuestas para el desarrollo integral de Puerto Vallarta

Pablo Lemus, Candidato a la Gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, reafirmó su compromiso con la mejora del sistema de salud, incluyendo la construcción de un Hospital Regional

Lemus Navarro anunció la continuidad de programas educativos como la entrega de útiles y uniformes, tecnificación de la educación y renovación de planteles escolares en Puerto Vallarta

Jorge Álvarez Máynez, Candidato naranja a la Presidencia de México, respaldó a Lemus Navarro en proyectos como la construcción del Puente Federación y la creación de la Policía de Caminos

Pablo Lemus Navarro, Candidato a la Gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, junto con Jorge Álvarez Máynez, Candidato emecista a la Presidencia de la República, presentaron en el Domo de La Lija un conjunto de propuestas destinadas a impulsar el desarrollo integral y la calidad de vida de las y los vallartenses.

Ante miles de asistentes y en su sexta visita a Puerto Vallarta durante este proceso electoral, Lemus Navarro también se comprometió a trabajar en la mejora del sistema de salud, incluyendo la construcción de un Hospital Regional en Puerto Vallarta, así como en la creación de oportunidades económicas y de empleo para sus habitantes.

Asistentes y candidatos reunidos en el Domo de La Lija para debatir propuestas y compromisos. Foto: Especial

Lemus Navarro reafirmó su compromiso con el sector educativo, anunciando la continuidad de programas sociales como la entrega de útiles y uniformes escolares, así como la tecnificación de la educación mediante la ampliación del ancho de banda de Red Jalisco y la entrega de tabletas a alumnos y alumnas.

“(Vamos a) renovar todos los planteles escolares, primarias y secundarias de Puerto Vallarta; primero, (con) acceso uiversal para las niñas y niños que viven con alguna discapacidad, renovar los espacios deportivos, lonaria para cubrir de la lluvia”, dijo.

Además, Pablo Lemus destacó su compromiso con la infraestructura y la salud pública.

Se comprometió a impulsar el proyecto del Puente Federación, que mejorará la conectividad en la región, así como fortalecer el sector salud garantizando el abasto de medicamentos en la red estatal.

“Quiero comprometer aquí en Puerto Vallarta la construcción del nodo vial de Las Juntas, para mejorar la movilidad”, agregó el candidato.

Jorge Álvarez Máynez, Candidato a la Presidencia de la República, expresó su alegría de estar en Jalisco, rodeado de amigos y aliados con quienes ha trabajado arduamente para construir un proyecto de futuro para México.

Celebró el hecho de que millones de personas, especialmente niños, adolescentes y jóvenes, estén participando activamente en la política, incluso presenciando debates televisados y expresando su opinión.

“No es cierto que los jóvenes no participan en la política, no es cierto que a los jóvenes no le gustaba la política, a los jóvenes no le gusta la vieja política política, la política que abandonó su escuela, que los dejó sin vivienda, que no ha dado la cara por la educación de los niñas y de los niños”, señaló.

El candidato hizo hincapié en la necesidad de un gobierno cercano a la gente, que defienda los intereses de la ciudadanía y proteja los espacios públicos y naturales.

En este sentido, resaltó su compromiso con proyectos como el Puente Federación y el fortalecimiento del sector salud.

Por su parte, Ramón Guerrero “El Mochilas”, dijo que va por erradicar la corrupción y el abuso de poder en beneficio personal, asegurando que su administración estará enfocada en servir a la comunidad y no en enriquecerse a costa de ella.

El candidato resaltó que trabajará de la mano de Lemus Navarro para mejorar el transporte público, equipar mejor a los cuerpos de seguridad y fortalecer los programas sociales para garantizar una mayor equidad y bienestar para todos los habitantes de Puerto Vallarta.

Con un enfoque en el desarrollo integral y el bienestar de las y los jaliscienses, Pablo Lemus reiteró su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para construir un Jalisco próspero y equitativo para todos.

La gira de Pablo Lemus y Jorge Álvarez Máynez en Puerto Vallarta evidenció su compromiso con el desarrollo integral y la prosperidad de la región, así como su visión de impulsar el turismo y la economía local.

A este evento asistieron Mirza Flores Gómez, Candidata al Senado de la República; Yésica Zatarain, Candidata a Diputada Federal por el Distrito 5; y Diego Franco, Candidato a Diputado Local por el Distrito 5.

